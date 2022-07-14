Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı e-mail yoluyla istifa etti Sri Lanka'da ekonomik krizin ardından yaşanan protestolar nedeniyle Singapur'a kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi. Sri Lanka'da ekonomik krizin ardından yaşanan protestolar nedeniyle Singapur'a kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi. Sri Lanka'da geçtiğimiz günlerde ekonominin çöktüğünün açıklanmasının ardından patlak veren protestolar sonrası Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti. Maldivler'e ardından da Singapur'a geçen Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi. Rajapaksa'nın Singapur'a varmasından kısa bir süre sonra gönderilen mektubun e-posta biçiminde kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Parlamento Başkanının Ofisinden bir kaynak, Rajapaksa'nın istifasının anayasal olarak zorunlu kılınan süreç tamamlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti. Protestolarda 1 kişi öldü, 84 kişi yaralandı Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin 30 gün boyunca geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilmesiyle ülkede tansiyon yeniden yükselmiş, protestocular Başbakanlık ofisini basmıştı. Gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. - COLOMBO İhlas Haber Ajansı / Politika Parlamento Sri Lanka Singapur Politika Haberler

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