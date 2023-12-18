TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde DEM Parti milletvekilleri söz aldı.

DEM Parti Milletvekilleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bütçeleri üzerinde konuştu

TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde DEM Parti milletvekilleri söz aldı.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan kara yollarının düzgün yapılmadığını; yolların sürekli yama çalışmalarıyla onarıldığını savundu.

İktidarın, milletten aldığı vergilerle yol yaptığını belirten Hülakü, "Zamanında Bakan Mehmet Şimşek, 'Deprem vergileriyle o duble yolları yaptık' diye itiraf etmişti. En son yaşadığımız 6 Şubat deprem felaketinde çöken, yarılan yollar... Belki yolların hakkı verilerek yapılsaydı 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canların birçoğu şimdi aramızda olacaktı. Çöken yollardan dolayı şehirlere girilemedi, yardımlar geç yapıldı. 'Yol yaptık' yerine 'İnsanların canını hiçe sayarak yolsuzluk yaptık' diyemiyorlar." diye konuştu.

Bakanlığın hızlı tren projeleri arasında Doğu ve Güneydoğu'daki illerin yer almadığını; uçak seferlerinin de yetersiz olduğunu öne süren Hülakü, iktidarın, yatırım politikalarında bazı bölgelere ayrımcılık yaptığını savundu.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, dünyadaki dijital dönüşüme karşı Türkiye'de otoriter ve yasaklayıcı uygulamaların arttığını; iktidarın, teknolojik araçlarla herkesin her anını takip eden bir dünya inşa etme çabasında olduğunu iddia etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun iktidara göbek bağıyla bağlı olduğunu öne süren Sarıtaş, "Özel hayatın gizliliğine aykırı bir şekilde kişilerin suç şüphesi dahi olmadan potansiyel suçlu olarak varsayılıp iletişim, konum ve seyahat geçmişlerini kayıt altında tutmak açıkça hukuksuzluktur, Anayasa'ya aykırıdır. Bu durum BTK'nin toplumun kişisel verilerini koruyan değil, tam aksine insanları gözetleyip iktidara şikayet eden bir kuruma dönüştüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda tartışma

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Karayolları Genel Müdürlüğünü eleştirerek, "Yapıldıktan sonra bir yıl içinde bozulan ve yeniden yapılan yollar kazalara neden olmaktadır. Yol yapıldıktan sonra bir yıl içinde bozuluyorsa müteahhide tekrar yaptırılmalıdır." dedi.

Aslan, konuşmasının sonunda Türkiye'de yaşayan Rum, Ermeni ve Asuri Süryaniler başta olmak üzere Hristiyanların Noel Bayramı'nı, milletvekillerinin de yeni yılını kutladı.

Aslan'ın, Noel kutlamasıyla ilgili sözlerini Süryanice tekrar etmesine bazı İYİ Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Başkan ne oluyor? Evinde gidip konuşsun, sokakta tamam ama burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye'nin resmi dili Türkçe, burada Türkçe konuşmak zorundasınız. Biz nereden bilelim Noel kutlaması mı yapıyor, başka bir şey mi söylüyor? Böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır da Aslan'ın Türkçe konuşması gerektiğini ifade ederek, duruma tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Sürayya Önder, kendisinin de vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için taziye dilediğini anımsatarak, "Ben burada rahmetli için istirca yaptım, biriniz 'Bunun Türkçesi ne?' dediniz mi? Burada Bakara'dan ayet okunuyor, biriniz 'Türkçesi ne?' dediniz mi? O da kendi diliyle halkını selamlamış." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da yerlerinden söz alarak, TBMM kürsüsünden sadece Türkçe konuşulması gerektiğini dile getirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yaşanan tartışmanın insanları incittiğini belirterek, "Mecliste İçtüzük değişmediği müddetçe Türkçe konuşacağız zaten ama Meclisin tek Süryani vekilinin konuşmasına da saygı duyalım." ifadesini kullandı.

"Sen Meclis'i kendi başına yönet"

Tartışmalar üzerine Meclis Başkanvekili Önder, oturuma ara verdi. Aranın ardından milletvekillerine hitap eden Önder, yaşanan tartışmanın bitirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Boynumu vursanız, bir insanın rüyasını gördüğü, ninnisini dinlediği ana diline burada müdahale etmem, haya ederim. 'Ne diyor? Bize sövüyor mu acaba?' diyorsunuz. İşte Kürt'ün evladı birinci sınıfa başladığında öğretmeni konuştuğunda, siz Sayın George Aslan'ın konuşmasından ne anladıysanız, Kürtçe konuşan vekillerin konuşmasından ne anladıysanız, sizin anladığınız kadarını anlıyor." diye konuştu.

Önder'in sözlerine bazı İYİ Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Bu sırada Başkanlık Divanında bulunan katip üye İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Sen Meclis'i kendi başına yönet." diyerek, Divandan ayrıldı.

TBMM Başkanvekili Önder de Başkanlık Divanı eksildiği için oturumuna ara verdi. Ara sırasında İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.

Önder, aranın ardından Başkanlık Divanı'nda Öztürk'ün yerine katip üye AK Parti Mersin Milletvekili Sibel Söylemez'in yerini almasıyla birleşimi yeniden açtı.

Bütçe görüşmeleri CHP milletvekillerinin konuşmasıyla devam ediyor.