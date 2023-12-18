Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Ak Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"nin hayata geçirileceğini; 5G teknolojisinde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, 2053 vizyonu kapsamında ulaşım alanında yatırımların planlandığını dile getirdi.

Milletin taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Akyol, "Dev eserlerle ulaşım güvenliği son derece artmıştır. Mesafeler ve süreler kısalmıştır. Her şeyden önemlisi, kaliteli yolların sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azalmıştır." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, ulaştırmanın, ekonominin en temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ulaşımda çağ atladığını ifade eden Debgici, 21 yıldır verdikleri bütün sözleri yerine getirdiklerini vurguladı.

AK Parti'li Debgici, büyük ve güçlü Türkiye hedefinde, pusulalarının millet olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Küresel güç odaklarının ve her şeye 'istemeyiz' anlayışıyla yaklaşan muhalefetin tüm karşı çıkmalarına rağmen İstanbul Havalimanı'nı yaptık; bugün Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada. Bugün Türkiye, hava yolu yolcu trafiğinde Avrupa üçüncüsü, dünya altıncısı konumundadır. Türkiye'mizi il il, bölge bölge birbirine bağlarken, bununla da yetinmeyerek dünyayı Türkiye'ye bağladık."

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, reform niteliğinde hizmet ve yatırımların hayata geçirildiğini kaydetti.

İktidarları öncesinde 26 olan havalimanı sayısının 57'ye yükseldiğini dile getiren Köse, bölünmüş yollar sayesinde yıllık yaklaşık 101 milyar lira tasarruf sağlandığını aktardı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, milli teknoloji hamlesinin, dijitalin yüzyılını yansıttığını ifade etti.

Fiber abone sayısının 1 milyondan 6,5 milyona çıktığını anlatan Paker, internet abonelerinin üçte birinin fiber abonesi olduğunu söyledi. Büşra Paker, şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde iletişimi güçlendiren altyapıları, mobil iletişim hizmetleriyle birleştirerek ülkemizin bir ucundan diğerine kesintisiz iletişimi sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'ni hayata geçiriyoruz. 5G teknolojisinde dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Söz konusu bu projeyle geliştirilen yerli ve milli 5G ürünleri kullanarak test şebekesi kurduk ve bu şebeke üzerinden 5G teknolojisine ilişkin çeşitli demo gösterimlerini de yaptık."

"Yollarımızı ve yatırımlarımızı hızlandırdık"

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, ulaşım ve iletişim alanında önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

İktidarları döneminde yolların daha güvenli hale getirildiğini belirten Oğuz, zor bölgelerin tünellerle ve viyadüklerle aşıldığını ifade etti. Mustafa Oğuz, "'Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye hızlanıyor' dedik. Yollarımızı ve yatırımlarımızı da hızlandırdık." diye konuştu.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, kara yollarında bir devrim gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye'yi yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarını aktaran Koç, bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 319 kilometreye; köprü ve viyadük uzunluğunun da 771 kilometreye ulaştığını söyledi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, iktidarları dönemindeki politikalarla hava yolunun "halkın yolu" haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin dünya çapında sivil havacılıkla ilgili kararlar alan ve onaylayan ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Özgün, 2003 yılından 2023 Kasım ayı sonu itibarıyla hava aracı sayısında yüzde 276, uçak sayısında yüzde 309, koltuk kapasitesinde yüzde 367, kargo kapasitesinde de yüzde 730 artış sağlandığını bildirdi.

"Ülkenin her tarafına hizmet ağımızı yaydık"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, son 20 yılda atılan adımlarla her alanda gurur duyulacak hizmetlerin yapıldığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı'na başlandığını ifade eden Yegin, bu yüzyılda Türkiye'nin daha iyi noktaya taşınacağını söyledi.

Orhan Yegin, AK Parti'nin, kendisinden önceki dönemlerden daha fazla yatırımları hayata geçirdiğini dile getirerek, "Ülkenin her tarafına hizmet ağımızı yaydık. Ayrım yapmadan, herkesi bir ve bütün görerek, kimseyi ayırt etmeden hizmet götürdük. 21 yılda hizmetleri yaparken 'Ülkeyi batırdınız, tarımı bitirdiniz, gidiyorsunuz' dendi. Bugün Türkiye'yi, tarımsal gayrisafi yurt içi hasıla bakımından Avrupa'da lider ülke haline getirdik." dedi.

"Kürtlerin ve Türklerin devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir"

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Türkiye'nin kalkınması için tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

Üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Çalkın, tarımsal üretim yapanlara da çeşitli imkanların sunulduğunu aktardı.

Adem Çalkın, bazı milletvekillerinin, Kürtlerin inançları, kültür ve kimliğiyle özdeşleşmeyen ifadeler kullandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde temel hak ve hürriyetlerin korunması, demokratik adımlar konusunda Cumhuriyet tarihimizin en köklü adımları AK Parti iktidarları döneminde atılmıştır. Tarih ve vicdan karşısında kabul etmek gerekir ki bu bir devrimdir. DEM Parti Grup Başkanvekili, Gazi Meclisimizin çatısı altında, Kürtlerin temsilcisi olarak, Kürtlerin gelenek, görenek, milli ve manevi değerlerine aykırı, katliamcı, suikastçı, İmralı'daki terörist başını göstererek, elde edilen demokratik kazanımları ona mal etme yalanını ortaya atmıştır. Bu asla kabul edilemez. Biz Kürtler bunu kabul etmiyoruz. Bunlar sizin Kürtlere dayatmanızdır. Kürtlerin temsili söz konusuysa, bu temsil, Gazi Meclisimizin milletvekillerindedir. Bugün karşı karşıya kaldığımız esas sorun, Kürtlerin varlığının inkarı değildir, yaşanan bu devrimin inkar ediliyor olmasıdır... 'Kürtlerin devleti yoktur' diyorlar. Kürtlerin ve Türklerin devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Allah'ın izniyle de ilelebet yaşayacaktır."

"Türkiye, orman varlığını artıran sayılı ülkelerden birisi"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Türkiye Yüzyılı'nın "üreticinin yüzyılı" olacağını söyledi.

Türkiye'nin orman varlığını artıran sayılı ülkelerden birisi olduğunun altını çizen Özcan, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin dünyada 6'ncı, Avrupa'da ise birinci olduğunu söyledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) bugüne kadar önemli yatırımları hayata geçirdiğini belirtti.

Kilerci, DSİ'nin tarım alanında, damlama ve yağmurlu sistemlerini geliştirerek su kullanımında tasarrufu ve verimliliği öncelediğini anlattı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı insan hakları savunucularının ve uluslararası örgütlerin sessizliğini koruduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, su konusundaki projelerle bölgesinde lider konuma geldiğini aktaran Mete, Türkiye Su Enstitüsünün önemli eğitimler düzenlediğini belirtti.