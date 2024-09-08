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Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Yayımlandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın yayımlandığını açıkladı. Strateji, 2024-2028 dönemini kapsıyor ve 6 stratejik amaç ile 18 hedef içeriyor. Siber tehditlere karşı yerli ve milli çözümler geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı, 'sıfır güven' anlayışıyla risklere karşı korunmayı amaçlayan bu plan, siber güvenliğin artırılmasını hedefliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında vizyon belgesi olan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurarak, stratejik hedefler doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi belirlediklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, yerli ve milli çözümlerle dışa bağımlılığı azaltmayı ve ulusal güvenlik ile ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Siber tehditlere yönelik kapasiteyi ve kabiliyetleri artırarak, yapay zeka ve büyük veri altyapılarıyla tehditlerin tespitini ve önlenmesini amaçlıyoruz. 5G ve nesnelerin interneti teknolojileri ile artan risk ve tehditlere karşı korunabilmek için 'sıfır güven' anlayışıyla tedbirler belirleyeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında vizyon belgesi olan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) hazırlıklarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlanarak Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Teknolojik gelişmeler büyük bir hızla ilerlerken siber güvenlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yeni teknolojiler ile gelişen ve karmaşıklaşan siber risk ve tehditler karşısında siber sahamızın 7/24 korunması için özverili teknik çalışmalar gerçekleştiriyor, politika ve stratejilerimizi inşa ediyoruz. 2024-2028 dönemini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda; insan, savunma, caydırıcılık ve iş birliği temaları etrafında şekillenen stratejik amaçlarımızı ve hedeflerimizi belirledik. Belge ile siber güvenlik alanında elde ettiğimiz kazanımlara yenilerini ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda 6 stratejik amaç ve 18 hedef bulunuyor'

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nı oluşturan bileşenler hakkında bilgi veren ve planın stratejik siber güvenlik yaklaşımının somut kazanımlara dönüştürülmesine yönelik bir yapıda hazırlandığının altını çizen Uraloğlu, "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi içerisinde; temalardan yola çıkarak 6 stratejik amaç belirledik. Stratejik amaçlarımız doğrultusunda ulaşılması planlanan 18 ulusal siber güvenlik hedefimiz bulunuyor. Eylem planımız da hazır. Hedeflerimiz için yapacağımız kapsamlı çalışmaları içeren 61 eylem maddesi hazırlandı" dedi.

"Ulusal ve Uluslararası Tatbikatlar ile siber dayanıklılık seviyemizin artırılması hususundaki çalışmalarımız devam ediyor"

Stratejik amaçlar, hedefler ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler veren Bakan Uraloğlu, karmaşıklığı ve sıklığı artan siber tehditlerin büyük ölçekli ekonomik zararlara, can kaybına, ulusal güvenlik açıklarına veya kamu düzeninin bozulmasına neden olabileceğini vurgulayarak, "Siber dayanıklılığın artırılmasıyla siber risklere ve tehditlere karşı savunmanın güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Siber dayanıklılığın sağlanması için güvenliğe yönelik risklerin belirlendiği ve değerlendirildiği risk temelli analiz yaklaşımlarının yanı sıra acil durum ve iş sürekliliğine yönelik planlamaların hayata geçirilmesi önem arz ediyor. Ulusal ve uluslararası tatbikatlar ile de siber dayanıklılık seviyemizin artırılması hususundaki çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Siber güvenliği tehdit edecek unsurların yapay zeka ve büyük veri altyapılarıyla erken tespitini ve önlenmesini sağlayacağız"

Bakan Uraloğlu, siber savunma çalışmalarının risk ve tehditlerin erken tespiti ve önlenmesini temel alarak proaktif şekilde gerçekleştirilmesine dikkat çekerek, "Siber güvenlik zafiyetlerinin tespitine, ilgili taraflara bildirimine ve güncel siber tehdit istihbaratı paylaşımına yönelik ulusal kapasitenin ve kabiliyetlerin artırılarak ulusal siber güvenliği tehdit edecek unsurların yapay zeka ve büyük veri altyapılarıyla da erken tespitini ve önlenmesini amaçlıyoruz" dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenli kullanımının tüm dünyada artan bir gereklilik haline geldiğini belirten Uraloğlu, "5G ve nesnelerin interneti teknolojileri ile hızla artan bağlantı sayısı, bulut bilişim kullanımı gibi gelişmeler; artan risk ve tehditlere karşı korunabilmek için 'sıfır güven' anlayışıyla tedbirlerin belirlenmesini gerektiriyor. Ayrıca yeni teknolojilerin siber güvenlik çalışmalarına entegre edilmesi ile de teknolojinin çift yönlü olarak değerlendirilmesi bir gereklilik haline geliyor." dedi. Siber tehditlerle mücadelede yerli ve milli teknolojilerin önemine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Tasarımdan itibaren güvenlik ilkesiyle yerli ve milli olarak ürettiğimiz teknolojiler fark oluşturuyor. Yerli ve milli siber güvenlik hizmetlerini kullanarak, dışa bağımlılığı azaltıp ulusal güvenliğimize ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin dünya pazarlarındaki payını artırmayı ve ülkemizin tüm hedeflerine siber güvenlik teknolojileri kapsamında katkı vermeyi istiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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