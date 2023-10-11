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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: (İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: (İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var.