Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüştü. Ziyarette yapılan ve planlanan projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edip, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Zorluoğlu, planlanan ve tamamlanan projelere ilişkin Uraloğlu'na detaylı bilgi verdiğini söyledi. Ortahisar Altyapı Projesi ile şehrin 60 yıl altyapı sorunu yaşamayacağını belirten Zorluoğlu, "Yapımları tamamlanan yeni otogar, Avrasya Pazarı, Bilim Merkezi ve Planetaryum ile İskenderpaşa otoparkının yakın zamanda açılışlarını gerçekleştireceğiz" dedi. Uraloğlu da hizmetleri nedeniyle Zorluoğlu'na teşekkür etti. Zorluoğlu da Uraloğlu'na ziyaretin anısına gemi maketi hediye etti. Uraloğlu, daha sonra Orthisar İlçe Belediye Başkanlığı ile partisinin il başkanlığını da ziyaret etti.