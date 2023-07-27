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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı MHP Van İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Politika Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MHP Van İl Başkanlığını ziyaret etti. Ev sahiplikleri için teşekkür eden Bakan Uraloğlu, 'Birlikte güçlüyüz' ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MHP Van İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MHP Van İl Başkanlığı ziyaret etti. Ev sahiplikleri için MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'e teşekkür eden Bakan Uraloğlu, "Birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra partiden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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