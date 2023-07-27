Ulaştırma ve Altyapı Bakanı MHP Van İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MHP Van İl Başkanlığını ziyaret etti. Ev sahiplikleri için teşekkür eden Bakan Uraloğlu, 'Birlikte güçlüyüz' ifadelerini kullandı.