Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şimdi vizyonsuz ve çapsız adayları ile birlikte Türkiye'yi tekrar karıştırmak için planlar yapıyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şimdi vizyonsuz ve çapsız adayları ile birlikte Türkiye'yi tekrar karıştırmak için planlar yapıyorlar. Utanmadan, 'Sana söz' yazmışlar. Biz onların sözünü çok iyi biliriz." dedi.

??????? Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, partisinin Trabzon İl Başkanlığı önünde, yarın gerçekleştirilecek seçimlerin önemine dikkati çekerek, "Eren Bülbül yaşasaydı yarın ilk oyunu kullanacaktı. Yarın oy kullanırken Eren Bülbül'ü unutmayın kardeşlerim." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde huzur, güven ve istikrar sürecinde Türkiye'nin neler yapabileceğini bütün dünyanın gördüğünün altını çizerek, bazı kesimlerin bundan rahatsız olduğunu ifade etti.

Güçlü, büyük Türkiye istemeyen bazı güçlerin artık silahla başaramadıklarını, siyasi yollarla yapmaya çalıştığını aktaran Karaismailoğlu, "Bu yüzden yerli işbirlikçileriyle beraber ülkemizi karıştırmaya aday olmuşlar. O vizyonsuz, çapsız adaylarıyla birlikte ülkemizi karanlık günlere geri getirmeye aday olmuşlar." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, muhalefeti eleştirerek, şunları kaydetti:

"İnlerinde geberttiğimiz teröristlerin kalıntıları yurt dışındaki dağlardan işaret gösteriyorlar. Bu vizyonsuz ve çapsız adayı 'destekleyin' diyorlar. Buna ilk karşılığı verecek olan Trabzon'dur, Trabzonlulardır. Çok önemli bir günün arefesindeyiz. Bakın, teröristlerin yaptığı işaretlerle, zafer işareti yaptıklarını gösteriyorlar. O zafer işareti, teröristlerin işaretidir. Onları siz yarın sandıkta kıracaksınız. Erenler ölmez, Yasin Börü'ler ölmez, onları öldüren Selahattin Demirtaş teröristtir. "

"Bizim işimiz hizmet, gücümüzü de milletten alıyoruz"

Türkiye'nin gelişmesi için projeler ürettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Proje konuşuyoruz, şehrimizin geleceğini düşünüyoruz ama bizi bu terör belasına bir daha bulaştırırlarsa bunların hiçbirini konuşamayız. Ne köyümüzdeki asfaltı, ne doğal gazı, beton yolu konuşuruz. Yıllarca böyle yaptılar. Bizi terör belasına bulaştırdılar, kendi dertlerimizle dertlendiremediler. Şimdi vizyonsuz ve çapsız adayları ile birlikte Türkiye'yi tekrar karıştırmak için planlar yapıyorlar. Utanmadan, 'Sana söz' yazmışlar. Biz onların sözünü çok iyi biliriz. Namus sözü vermişlerdi. 1 kişiyi işten atmayacaklardı, tam 25 bin kişiyi işten attılar. Bunların sözlerine ancak bu kadar güvenilir."

Karaismailoğlu, işlerinin hizmet olduğunu, güçlerini de milletten aldıklarını belirterek, "Yarın ya teröristlerle iş birliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Bu, bu kadar nettir. ya milli, manevi değerlerimize saldıranlar kazanacak ya da Ayasofya'nın zincirlerini kırıp bütün dünyaya cami olarak hizmete açan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak." dedi.

Savunma sanayisinde yüzde 20 olan yerliliğin yüzde 80'e çıktığını anımsatan Karaismailoğlu, "İHA'lar, SİHA'lar, Kızılelmalar, KAAN'lar. Kimler rahatsız oluyor? Türkiye düşmanları. Türkiye düşmanları rahatsız olsun diye bunları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Güçlü, büyük lider Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Yomra ilçesinde Hükümet Konağı önünde de vatandaşlara hitap etti, seçimlerde destek istedi.