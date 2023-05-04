Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da gençlerle buluştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "5G'nin altyapısı bir taraftan çalışırken, bir taraftan 6G'yi çalıştırıyoruz. Şu anda 500 bin kilometreye uzanan fiber ağımız var, onu 1,5 milyon kilometreye çıkarmak için de hedeflerimiz var." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Ganita Sosyal Tesisleri'ndeki "Gençler Bi Kahve İçebilir Miyiz?" programında, Türkiye'nin her köşesinde çok güzel işler yaptıklarını, hayal bile edilemeyecek şeylerin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Yaptıkları işlerin vatandaşın hayatını kolaylaştırdığını, ülkenin gelişmesini sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Milletimizin konforu arttıkça ülkemiz de gelişiyor, dünyadaki lider ülkelerden bir tanesi haline geliyor." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, yaşanan gelişmelerin ancak istikrar sürecinde olabildiğini, Türkiye'nin 21 yılda her sektörde gelişim sağladığının altını çizdi.

Bakanlığın çalışmalarını da gençlere anlatan Karaismailoğlu, "Bölgelerimizin gelişmesi için ulaşım sektörü olmazsa olmaz. Çok önemli aşamaları, ulaşım sektöründe aştık. Ülkemizin, bölgemizin her noktasını kolay ulaşılabilir hale getirdik. İnşallah bu artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret ederek, "Yaptığımız işlerde iddialıyız. Bundan sonra milletimizin bize vereceği destekle daha fazla iş yapacağız, ondan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

"Türkiye hayal edilemeyen işleri becerdi"

Kahramanmaraş'tan gelen gencin, "Aranızda olmasını istediğiniz yerli veya yabancı siyasetçi var mı?" sorusu üzerine Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bize yetiyor." dedi.

Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızla çalışmak zor oluyor mu?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Cumhurbaşkanı'mız, ülkesini, milletini seven çok ender insanlardan bir tanesi. Onun güçlü liderliği sayesinde Türkiye hayal edilemeyen işleri becerdi. Türkiye yıllar önce hiç adı, sanı anılmayan, dünyada herhangi bir konuda fikri sorulmayan bir halden, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dünyadaki bütün krizleri yönetir hale gelmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı var şu anda, bir yıldan fazladır devam ediyor ama savaşan devletlerle konuşan dünyada tek lider Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Cumhurbaşkanı'mızla çalışmak hem çok zor hem çok kolay çünkü yetkiyi verir, sonra sonucunu görür. O arada size hiçbir şey sormaz. Biz de aldığımız o yetkiyle işimizi en iyi şekilde bitirip teslim ettiğimizde onun gözlerindeki teşekkürü biz anlarız."

"Ulaşamadığımız alanlara 5B üzerinden de internet hizmeti veriyoruz"

Bakanlığın çalışmalarını 2053'e kadar planladıklarını belirten Karaismailoğlu, haberleşme sektöründeki hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Haberleşme, iletişim hayatımızın olmazsa olmazı. İletişimin ve haberleşmenin öneminin bu kadar arttığı, hızların konuşulduğu bir ortamda belki onların biraz daha geliştirilmesi gerekiyordur. O yüzden de şimdi 5G'nin altyapısı bir taraftan çalışırken, bir taraftan 6G'yi çalıştırıyoruz. Şu anda 500 bin kilometreye uzanan fiber ağımız var, onu 1,5 milyon kilometreye çıkarmak için de hedeflerimiz var. O hedefler doğrultusunda çalışacağız."

İletişimin, haberleşmenin bir bakıma güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "O yüzden bunu da yerli ve milli olarak geliştirmek gerekiyor ve bu 5G'nin geliştirilmesi ve yatırımların yapılması konusunda da Türkiye yerli ve milli olarak çok büyük yatırımlar yapıyor. Şu anda inşallah 5G ile tanışacağız ama yerli ve milli kaynaklarla geliştirme konusunda da çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 5G'nin hem donanım hem yazılım olarak çok ciddi yatırım gerektirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü 5G ile çalışabilecek telefon sayısı da çok çok az ülkede. O da donanımda ve cihazda da değişim, yatırım gerekiyor. 5G'nin belki iletişimde, haberde, ses almada, konuşmada farkını hissedemeyeceksiniz ama özellikle sanayide, medikalde, endüstride, uzaktan erişimde çok büyük faydalarını göreceksiniz. O da zaten lokal olarak bazı yerlerde kullanılıyor."

Üniversitelerde özellikle 5G altyapısını lokal olarak kurmayı hedeflediklerini belirten Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de böyle bir uygulama yapabileceklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, çalışmalar kapsamında geçen yıl Türksat 5A-Türksat 5B uydularını uzaya fırlattıklarını anımsatarak, "Şimdi biz Türksat 5B üzerinden de bütün dünyaya haberleşme ve internet hizmeti de verilebiliyoruz. Özellikle karada, havada, denizde ulaşamadığımız alanlara 5B üzerinden de internet hizmeti veriyoruz." dedi.

Programın moderatörlüğünü de yapan AK Parti Trabzon milletvekili adayı Meryem Sürmen ise gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Karaismailoğlu, programın ardından gençlerden bazıları ile Togg'la bir süre gezdi.