Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "26 Nisan'da Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 27 Nisan'da Akkuyu Nükleer Santrali'ni açacağız. En kısa zamanda Sinop'ta da nükleer santralimizi açacağız. Nükleer santralleri yıllarca Türkiye'ye neden yaptırmadılar bunu da sorgulamak için 14 Mayıs önemli bir gündür." dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında vatandaşların bayramını kutladı.

Karaismailoğlu, son 20 yıldır Türkiye'de çok büyük gelişim ve dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, "Bu istikrar sürecinin devam etmesi, 2053'ün, 2071'in planlarını yapan Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkması ve dünyanın lider ülkesi olması için 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin, ne zaman ilerlemeye başlasa engellenmeye çalışıldığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ne zaman dik yürümeye başlasak, biri arkamızdan vurmaya çalıştı. En basitinden Gezi olayları. Aslı astarı olmayan işler sonucunda ortalığı ayağa kaldırdılar. Türkiye'yi karıştırmak isteyen güçler, çıktılar Gezi olaylarının sonucunda İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksınız, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Avrasya Tüneli'ni yapmayacaksınız. Zihniyet hiç değişmiyor. Gezi olaylarında da aynı bugün karşımızdaki ittifakda da aynı. Bugün yapılmasın dedikleri İstanbul Havalimanı önümüzdeki birkaç günde tam 200 milyonuncu yolcuyu ağırlayacak. Her gün 1400 uçuşa ev sahipliği yapıyor. Her gün 230 bin yolcuya hizmet veriyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü her gün 140 bin kişiye hizmet veriyor. Osman Gazi Köprüsü'nde Perşembe günü tam 73 bin araç geçti."

"Bu bir vizyon meselesidir."

Türkiye'nin 20 yılda sağlanan istikrar süreciyle artık 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapan bir ülke olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Hint Okyanusu'ndan, Basra Körfezi'nden, Irak'ın Faw Limanı'ndan, Habur'dan Trabzon'a ulaşacak transit yoldan, demir yollarından bahsediyoruz. Bu bir vizyon meselesidir. Bunu öyle vizyonsuzlar yapamaz. Bunu, Sabiha Gökçen Havalimanı yerine Tuz Gölü'ne alabalık çiftliği yapılsın diyen zihniyet mi yapacak?"

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün Türkiye düşmanları karşımızdaki ittifakta birleşmişler. Adeta Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuşlar. Dikkat ediyorsunuz bunların destekçilerine PKK'sı FETÖ'sü. Türkiye düşmanları Millet İttifakının iktidara gelmesi için uğraşıyorlar. Gelince ne yapacaklar? Türkiye'yi karıştıracaklar. Dağdaki terörist parmak uzatıyor Millet İttifakı diye. O parmağı kırmaya hazır mısınız? Bu vatan, millet meselesidir. 20 yıldır bu ülkede güven var, huzur var. Bizler terörden çok çektik. Her köyümüzde, evimizde şehidimiz var. Trabzonlular vatanına aşık insanlardır. Vatan söz konusu ile gerisi teferruattır. Ayrıca bizim yaşam felsefemiz, devletimize milletimize birer hayırlı evlat olmaktır. Bizim yaşam düsturumuz budur. Önce devlet, önce vatan, milletimize hizmettir."

Yapılan yatırımlara değinen Karaismailoğlu, "Basra Körfezi'nden Trabzon Limanı'nı bağlıyoruz. Kuzey Anadolu Otoyolu'yla kuzeyden güneye, bunun yanında doğudan batıya otoyollar, demir yollarıyla, Pekin'den Londra'ya kadar dünyanın merkezi Türkiye." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın yeni İpek Yolu'nu inşa ediyoruz"

Karaismailoğlu, uluslararası koridorun başlangıcında Trabzon'un olacağını belirterek, "Bütün altyapı oluşturulmuştur. Trabzon-Habur Otoyolu ve Basra Körfezi'ne uzanan hattın önemli bir parçası. Bunlar puzzle'ın birer parçası, yerine koyuyoruz. Bittiğinde dünyanın yeni İpek Yolu'nu inşa ediyoruz. Merkezinde, başlangıcında ve bitişinde Trabzon var. Bu kalkınma yolu dediğimiz yolla birlikte Türkiye, Avrupa'ya, Akdeniz, Kafkaslara ve Karadeniz'e Trabzon'dan açılacak." şeklinde konuştu.

"14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tünelini açacağız."

Gelecek günlerde açılışı gerçekleşecek projelere değinen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"26 Nisan'da Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 27 Nisan'da Akkuyu Nükleer Santrali'ni açacağız. En kısa zamanda Sinop'ta da nükleer santralimizi açacağız. Nükleer santralleri yıllarca Türkiye'ye neden yaptırmadılar bunu da sorgulamak için 14 Mayıs önemli bir gündür. 28 Nisan'da Adana'da olacağız, 3 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızla Zigana Tüneli'ni açacağız. Dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi. Bütün dünyaya Trabzon'un, Gümüşhane'nin adını altın harflerle yazdıracak en önemli işlerimizden bir tanesi. 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tünelini açacağız."

Karaismailoğlu, Trabzon'da yapılacak 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda törenle temelini atacaklarını hatırlattı.

Dünyanın en özel havalimanlarından birini Trabzon'a yapacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Tam 3 milyon metrekarelik dolgu alanında 70 bin metrekarelik terminali ile yıllık 15 milyon yolcuya hizmet verecek. 3 bin 250 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki pisti en özel tasarımları ile dünyanın en özel havalimanlarından birinin inşaatına başlamak için bu yılı programladık." dedi.

Karaismailolu, havalimanının yapımı sırasında mevcut havalimanının işletmesine devam edileceğini aktardı.

Yıllardır Erzincan-Trabzon demir yolunun konuşulduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas hattından Delice'den Çorum ve Samsun'a ayrılan kısımları tamamladık. Samsun'dan Sarp'a kadar tam 560 kilometrelik yolumuzu da programladık. En kısa zamanda başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"7 parti bir araya gelmişler. Şu anda aday yaptıkları kişiye 'sen kazanamazsın' diyerek kazanamayacakları adayı aday yaptılar. Daha sonra Kılıçdaroğlu aday olunca hanımefendi masayı terk etti. 'Kumar masası' dedi. Peki ne oldu? 72 saatte de tekrar döndüler o masaya. Bir hanımefendinin kafasına vura vura taleplerini kabul ettirdiler. Hanımefendi susuyormuş, seçim sonunu bekliyormuş. Peki bunu konuşturmayan güç nerede? İşte bunun hesabını sormak için 14 Mayıs büyük bir fırsattır. Bu Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş partilere en büyük sesi Trabzon'un vermesi lazım. Bu vatan öyle kolay kazanılmadı, biz çok bedeller ödedik."

Trabzon'a yapılacak yatırımlara değinen Bakan Karaismailoğlu, "Tabiata ve doğasına zarar vermeden buranın kıymetlerini daha da kıymetlendirecek şekilde her sektörde yatırım yapacağız. E-ticaretin dünya markalarından bir tanesi Trabzon'da çok önemli yatırıma başlayacak. Yüzlerce evladımıza burada istihdam alanı oluşturacak. Bunun da peşi gelecek." şeklinde konuştu.

Trabzon'da hafif raylı sistemleri projelendirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Bakanlığımızla birlikte ortak şekilde Akçabat'tan Şehir Hastanesi, Stadyumdan Kahramanmaraş Caddesi ve meydana kadar gelecek 1'nci etabın da inşallah önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp 3 yıl içerisinde de bunu Trabzon'a kazandıracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.