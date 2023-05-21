Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Hem Adıyaman'ımız hem ülkemiz için çok büyük planlamalarımız var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı için durmadan çalıştıklarını söyledi. Seçim sürecinde bile siyasi tartışmalar yerine hizmete odaklandıklarını belirten Karaismailoğlu, "Depremin sebep olduğu izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Tüm afet bölgelerini topyekün omuzlarımızın üzerine aldık ve çok kısa sürede hayatı normale döndürmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, en iyi, en güzel hizmeti vermek için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirterek, "Hem Adıyaman'ımız hem ülkemiz için çok büyük planlamalarımız var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katıldığı Adıyaman mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı için durmadan çalıştıklarını söyledi. Seçim sürecinde bile siyasi tartışmalar yerine hizmete odaklandıklarını belirten Karaismailoğlu, "Depremin sebep olduğu izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Tüm afet bölgelerini topyekün omuzlarımızın üzerine aldık ve çok kısa sürede hayatı normale döndürmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Önemli bir seçim sürecinde olsak da siyasi tartışmalarla hiç oyalanmadık. Her zaman önce deprem bölgesi dedik. Bu sayede de hızla yol aldık. Daha da iyisini daha da güzelini inşa etmeden bizde durmak yok yorulmak yok. Çünkü hem Adıyaman'ımız hem ülkemiz için çok büyük planlamalarımız var. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Değerli kardeşlerim Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalmış olsa da açık ara farkla yüzde 66 üstünde bir oranla yanımızda olan Adıyamanlılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na ve bizlere güvendiğini inandığını geleceğini sizlerin cumhurbaşkanımızın liderliğini gördüğünü teyit ettiler. Adıyamanlılar durmak yok istikrara, gelişmeye kalkınmaya devam dediler. Deprem bölgelerinde ikamet eden bütün vatandaşlarımızda bu gerçeği gözleriyle gördü ve tepkisini sandıkta gösterdi. Biz milletimizle 21 yıldır tek yüreğiz ve tek yürek olmaya devam edeceğiz. İnşallah 28 Mayıs'ta da Adıyaman kendine yakışanı sandıkları patlatarak gösterecektir. Biz hiçbir zaman yanınızdan ayrılmayacağız. Her zaman sizinle beraber olacağız. Adıyamanlıların acısı sevinci hepsi bizimdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

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