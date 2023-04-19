Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, gençlerle sahur programına katıldı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir tarafta zoom toplantılarını teknoloji zanneden vizyonsuz ve ileri görüşlü olmayan kişiler, bir tarafta bir yılda uzaya iki tane yeni uydu gönderen Türkiye var." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir tarafta zoom toplantılarını teknoloji zanneden vizyonsuz ve ileri görüşlü olmayan kişiler, bir tarafta bir yılda uzaya iki tane yeni uydu gönderen Türkiye var." dedi.

Ortahisar ilçesindeki bir restoranda gençlerle sahur programına katılan Bakan Karaismailoğlu, seçimlere kısa bir süre kaldığını, ufukta aydınlık bir Türkiye'nin olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, o Türkiye'nin yapı taşlarını gençlerin kuracağına işaret ederek, "Türkiye'de son 20 yılda çok şey değişti. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırmış bir Türkiye var. Hayal bile edilemeyen bir çok şeyi bitirmiş Türkiye var. O yüzden bu kazanımlarımızın devam etmesi, istikrar sürecinin devam etmesi için üzerimize büyük bir vazife ve görevi düşüyor. Zoom toplantılarını teknoloji zanneden bu vizyonsuzlara en büyük dersi siz vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Herkesi kucaklayacaklarını, kimseyi kırma gibi bir lükslerinin olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu büyük bir dava, bu vatan sevdası. Terörden çok çektik, çok bedeller ödedik. Bir daha bedel ödemeye tahammülümüz yok. O yüzden tedbirimizi sıkı sıkı almamız, iyi çalışmamız gerekiyor. Bir tarafta zoom toplantılarını teknoloji zanneden vizyonsuz ve ileri görüşlü olmayan kişiler, bir tarafta bir yılda uzaya iki tane yeni uydu gönderen Türkiye var. Bir tarafta kendi uydusunu yapan Türksat 6A'ya uzaya göndermeye hazırlanan Türkiye var. Dünya'nın mega projelerini bir bir bitiren vatandaşının, milletinin, ülkesinin hizmetine sunan ve 24 saat çalışan bir liderinin arkasında dimdik duran kadrolar var. "

Karaismailoğlu, gençlerin zamanı gelince kendileri gibi görevlerde olacağına işaret ederek, "Bizler bu sokaklarda büyüdük, yetiştik ve burada eğitimimizi aldık. Anadolu çocuklarının İstanbul, Ankara kapılarını sayın Cumhurbaşkanımız açmıştır. O yüzden Türkiye 20 yıldır kendi Anadolu çocukları sayesinde yönetildiği için bu kadar büyük başarılar elde etti. Hedeflerimiz büyük. Son 20 yılda yapılmış olanlara baktığımızda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Büyük hedeflerimiz var bu hedefler doğrultusunda 14 Mayıs'ı güçlü bir şekilde atlatmamız gerekiyor. En önemlisi de Trabzon'dan bütün dünyaya güçlü bir ses vermemiz gerekiyor. Motivasyonumuzu hiç düşürmeyeceğiz." diye konuştu,

Terörle mücadelede büyük başarılar alındığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kimse kalmadı ama tabi ki Türkiye dışında dağ başındaki teröristler karşımızdaki ittifaklara talimat veriyorlar. Talimat almış gibi de hiç seslerini çıkarmıyorlar. Özellikle Trabzonlular vatanını, milletini seven ve vatanına aşık insanlardır. Bunun sağcısı, solcusu olmaz. Bütün vatanımıza, milletimize sahip çıkacağız. Ülkemizi seven, ülkesi için canını veren sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koşmaya devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Mustafa Şen ise gençlik teşkilatlarında yetiştiğini, gençleri tanıdığını ve bildiğini söyledi.

Gençlerle ilgili bir takım ön yargıların olduğunu ve bunların yıkılması gerektiğini ifade eden Şen, "Atasözlerimize ve deyimlerimize sirayet etmiş yanlışlar var düzeltmemiz lazım. Misal gençlik bizim geleceğimizdir, yanlış. Gençlik hem bugün hem de gelecektir. Gençlik geleceğimizdir demek gençlere bugün söz hakkı yok demektir. Gençler hem bugünün hem de yarının sahipleridir." diye konuştu.