Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Gaziantep'te Partililerle Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında aşure ikram edildi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu'na ziyaret sırasında aşure ikram edildi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında partililerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, kendisine ikram edilen aşureden tattı.

Bakan Uraloğlu'na ziyaret sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan, Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile diğer yetkililer ve partililer eşlik etti. - GAZİANTEP