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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayramda Ulaşım Sorunu Yok

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülke genelinde suhuletle, huzur içerisinde geçirdiğimiz bir bayram var. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün taşıma modlarında hava, kara, demir yolu olsun yakından takip ediyoruz, çok şükür önemli bir problemimiz yok." dedi.

Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazanın sonunda bayram sevincinin yaşandığı günlere kavuştuklarını belirten Uraloğlu, "Ülke genelinde suhuletle, huzur içerisinde geçirdiğimiz bir bayram var. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün taşıma modlarında hava, kara, demir yolu olsun yakından takip ediyoruz, çok şükür önemli bir problemimiz yok." diye konuştu.

Uraloğlu, bayram dönüşü dolayısıyla trafiğin tekrar yoğunlaşacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Pazar günü için İçişleri Bakanlığımızla koordineli olarak ağır taşıtların belli güzergahlarda trafiğe çıkmamaları noktasında bir günlük önlem aldık, o da işimizi birazcık daha rahatlatacaktır. Dönüş yolunda acele etmeden, zamanında yola çıkarak inşallah varacağımız yerlere varalım istiyoruz. 81 ilimizde bütün tedbirlerimizi almış durumdayız."

Bayramlaşma programına Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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