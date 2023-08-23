Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adıyaman'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'a gelerek bir dizi temas ve açılışta bulundu. Bakan Uraloğlu, Adıyaman Valiliği ve Belediyesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Parti binasında ise partililerle bir araya gelerek konuşma yaptı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Adıyaman'da

ADIYAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temas ve açılışta bulunmak için Adıyaman'a geldi.

İlk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra makamda, depremin ardından yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Buradan Adıyaman Belediyesini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan belediye çalışmalarını dinledi.

Bakan Uraloğlu, parti binasına gelerek İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve partililer ile sohbet etti. Partililere seslenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz 60 gün Adıyaman'da kaldık. Adıyaman'ın derdine nasıl derman oluruz diye gayret ettik. Daha iyisini yapmak mümkün mü, elbette mümkündür. Cumhurbaşkanımız 4 defa Adıyaman'a geldi. Onu görünce bizim yükümüz daha da ağırlaşıyor. Adıyaman gerçekten bu hizmetlerin hepsine fazlasıyla layık olan bir ilimiz. Adıyaman'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptıklarımız var, yapmamız gerekenler var. Sizin günlük yaşantınızı normal hayata dönüşünüzü ne kadar hızlandırırsak, ne kadar katkı sağlarsak bizde mutlu olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, depremzedelere bedava konut vereceğini söylemesiyle ilgili göndermede bulunan Bakan Uraloğlu, "Siz gereğini yaptınız, birkaç tane belediye var, onları da kattık mı Adıyaman tam böyle tekamül etmiş olacak. Allah razı olsun, Allah bahtınızı açık etsin. Her şeye rağmen gereğini yaptınız. Bakın, size gelip dediler ki, 'Size evleri bedava yapacağız.' Yapamayacağına inandınız. Cumhurbaşkanımız size, 'Belli oranda hibe yapacağız, gerisini de siz ödeyeceksiniz' dedi. Size inandırıcı geldi. Sizde gereğini yaptınız. Bizde bundan sonra Adıyaman için gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.