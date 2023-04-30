Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon'da konuştu: 'Adeta bir dönüm noktasındayız'

'ADETA BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da AK Parti Ortahisar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılıp, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. Çok önemli günlerin arifesinde olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Adeta bir dönüm noktasındayız. 14 Mayıs çok büyük bir fırsat. ya Türkiye dünyanın gelişmiş lider ülkesi olacak ya 30 yıl önceki kaos dönemine dönecek. Bir seçim yapacak milletimiz. ya teröristlerin desteklediği ittifak kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Trabzonlunun lideri belli. Teröristlerle mücadele eden dünyanın lider ülkesi yapma hedefiyle 21 yıldır milletinin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek. Türkiye'de 21 yıldır eser ve hizmet fırtınası estiriyoruz. Ne için estiriyoruz? Milletimiz için, geleceğimiz, çocuklarımız için, ülkemizin daha güçlü devlet olması için. Çok iş yapıldı. Daha da yapılacak. Hedeflerimiz büyük" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yerel seçimlerde yönetime gelen CHP'li belediyenin projeyi bitirmediğini, yarım bıraktığını söyleyerek, "Biz milletimizi CHP'nin insafına bırakmadık, devraldık ve bitirdik. O yüzden 14 Mayıs çok büyük bir fırsattır ve büyük bir gündür. Büyük Türkiye dünyanın lider ülkesi Türkiye için oy vereceğiz. O yüzden Trabzon'da sandıkları patlatmamız gerekiyor" dedi.

Salim SARIKOÇ/TRABZON,