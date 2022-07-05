Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik'te esnaf ziyareti yaptı - Haberler

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik'te esnaf ziyareti yaptı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik'te esnaf ziyareti yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik'te esnaf ziyareti yaparak, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik'te esnaf ziyareti yaparak, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Bir takım ziyaretler ve açılışlar için Bilecik'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun son durağı AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası oldu. Bakan Karaismailoğlu'nu burada AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer karşıladı. Burada açılış konuşması yapan İl Başkanı Yıldırım, "Allaha şükürler olsun ki Bilecik'e yakışır bir şekilde sayın bakanımızın da katkılarıyla Cumhurbaşkanımızın da emekleriyle çok güzel şeyler yaşanıyor. Bugün Bilecik'te Yenişehir yolu ile ilgili bakanım yukarıda müjde verdi. Şimdi sizlere de inşallah aynı müjdeyi verecek" dedi.

Ardından partililerle bir süre sohbet eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik'te esnaf ziyareti yaparak, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Bakan Karaismailoğlu ardından YHT ile Ankara'ya döndü. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Adil Karaismailoğlu Milletvekili Bilecik Politika Haberler

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