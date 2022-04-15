Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya'nın Hadim ilçesinde Belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığı ile esnafı ziyaret etti.

Karaismailoğlu, yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde incelemelerde bulunmak üzere geldiği ilçede Hazreti Hadimi Türbesi'ni ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ile bir süre görüştü.

Belediyede Hadimioğlu'ndan ilçede yapımı süren ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, ardından AK Parti Hadim İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Ahmet Özbahar ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Karaismailoğlu, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

İlçe esnafıyla sohbet eden Karaismailoğlu, her zaman vatandaşın yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve bazı milletvekilleri eşlik etti.