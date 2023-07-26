Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye Yüzyılı kabinesinde görev almaktan memnun

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı kabinesinde görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız takdir etti, biz de gücümüzün yettiği kadar ülkemize hizmet etme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Bakan Uraloğlu, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yüksekova'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirdi. Uraloğlu, "Yüksekova'ya bakan olarak ilk defa geldim. Malumunuz önemli bir seçimden geçtik. 14 ve 28 Mayıs seçim süreci, Cumhurbaşkanımızın seçilmesi ile sonuçlandı. Bu seçimlerin ülkemize, coğrafyamıza, Yüksekova'mıza ve Hakkari'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Yüzyılı kabinesinde görev almaktan duyduğu memnuniyeti de ifade eden Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız takdir etti biz de gücümüzün yettiği kadar ülkemize hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Tabi ki Türkiye çok dinamik bir ülke. AK Parti'nin kongre süreci yakında başlıyor. Mevcut belediye başkanlarımız var, onların bu anlamda gayretleri olacak. Beraberce inşallah yürütmüş olacağız. Yüksekova'nın sokaklarında ve caddelerinde biraz dolaştım, hareketli bir ilçemiz. Dinamik ve genç nüfusun yüksek olduğu bir ilçemiz. Buradaki hareketliliği desteklememiz lazım. Bakanlık olarak kendi sorumluluğumuzda olan ihtiyaçları alıyoruz, ilk etapta yapılacakları yapacağız. Biraz zamana ihtiyacı olanları da zamana göre planlayarak yapacağız. Ülkemizde yüz yılın depremleri oldu, orada ciddi yıkımlar oldu. Dolayısı ile teyakkuz durumundayız, oradaki eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Yapılması gerekenleri de mutlaka yapacağız. Orda deprem oldu, buradaki her şeyi bırakalım anlayışı içerisinde değiliz. Bazıları yanlış bir şekilde değerlendirebilir, buna asla fırsat vermeyeceğiz. Yüksekova'nın ve Hakkari'nin duruşu bizim için kıymetli, seçim olduğu zaman kulağımızı gözümüzü buraya çeviriyoruz. Onun için önümüzdeki seçimlerde inşallah Hakkari'de ve Yüksekova'da istediğimiz sonuçları alacağız. Tüm teşkilatlarımız ile sonuçları yakından takip edeceğiz. Bu ziyaretlerimizin Yüksekova'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli ışık görme törenine katılmak üzere parti binasından ayrıldı. - HAKKARİ