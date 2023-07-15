Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türk Milleti Bağımsızdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Türk milletinin bağımsızlığını ve direnişini vurguladı. Uraloğlu, FETÖ'nün vatanı işgal etme ve Cumhuriyeti yıkma planlarına karşı milletin Kurtuluş Savaşı ruhuyla direndiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Tüm dünya bir kez daha şahit oldu ki Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede al bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türk tarihinin en büyük ihaneti olan 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ hainlerinin vatanı işgal etmeye, milleti yok etmeye, Cumhuriyeti yıkmaya kastettiklerini belirtti.

FETÖ'cülerin 40 yıllık karanlık bir planla devletin her noktasına sızarak milli iradeyi ortadan kaldırmaya çalıştıklarını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ama o gece Kurtuluş Savaşı ruhuyla diriliş öyküsü yazan milletimizin tüm bu oyunları bozacaklarını hesap edemediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hainlerin karşısında dimdik durarak şehadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde yayınlanan çağrısıyla, milyonlar, milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere meydanlara indi. Ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesini başlattı ve tarihimizin gurur dolu sayfalarına adeta bir destan yazarak yenisini ekledi. Dünyada emsali olmayan bir cesaret ve maneviyatla milli birliğimiz ve irademiz üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık oyunları bozdu.

15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Tüm dünya bir kez daha şahit oldu ki Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede al bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır. Milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, bütün kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."