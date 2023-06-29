Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'a geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a gelerek halkı selamladı ve görevine başladıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki oyların düşmesini takip ettiğini belirterek, önümüzdeki seçimlerde daha yüksek oy almak için çalışacaklarını ifade etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bütün siyaset ve belediye kurumlarımızla, en batısından en doğusuna kadar üzerimize düşen bu görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Güzel ve uyumlu bir ekibimiz var. Başladığımız ve söz verdiğimiz bütün işlerin takipçisi olacağız" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık görevi sonrası ilk kez memleketi Trabzon'a geldi. Partililerin, havalimanında, davul ve zurna eşliğinde horon ekibiyle karşıladığı Bakan Uraloğlu, ekibe katılıp horon oynadı. Havalimanı çıkışında konuşan Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız '2023 yılı Türkiye Yüzyılı olacak' dedi ve biz de bu inançla yola çıktık. Trabzon, gerek 14 Mayıs, gerekse 28 Mayıs'ta milletvekillerimizi Meclise yolladı. Bu desteğe müteşekkiriz. Biz de bu desteğin karşılığını ve beklentisini, bütün siyaset ve belediye kurumlarımızla, en batısından en doğusuna kadar üzerimize düşen bu görevi, hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Sizin desteğiniz ve sizlerin talepkar olması bizim için çok önemli. Biz bunu hep yaşadık, bundan sonra da gereğini yapacağız. Güzel ve uyumlu bir ekibimiz var. Cumhurbaşkanımızın Trabzon'a verdiği kıymet var. Biz de bu kıymetin karşılığını inşallah hizmet olarak vermiş olacağız" dedi.

Teşkilattaki programının ardından ilçe merkezinde düzenlenen bayramlaşmaya da katılan Bakan Uraloğlu, "Yükümüzün ne kadar ağır ve sorumluluğunun kıymetli olduğunu biliyoruz. Trabzon olarak güzel bir ekibiz. Gerek bakanlığımız gerek hükümetimizin başlattığı bütün işlerin takipçisi olacağız. Başladığımız ve söz verdiğimiz bütün işlerin takipçisi olacağız" diye konuştu.