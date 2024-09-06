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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Manisa'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Katıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa'da AK Parti'nin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımları anlattı ve Manisa'ya kazandırılan eserleri paylaştı.

AK PARTİ'NİN İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI'NA KATILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Manisa'da Ak Parti'nin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Konuşmasına Manisa'nın 8 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutlayarak başlayan Bakan Uraloğlu, 2053 ve 2071 vizyonuna emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar dolar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul- Manisa- İzmir, Ankara- Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları, Filyos Limanı ve Çamlıca Kulesi gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla 58'e yükselttik. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı da temmuz ayında uzaya başarıyla fırlattık. Test sürecine başladık. Böylece uzay vatana da sahip çıkıyoruz. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolları, havalimanları, uydular. Saymakla bitmeyecek nice eseri hayata geçirdik" dedi.

'BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BAĞLADIK'

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Manisa'ya kazandırdığımız eser ve hizmetler bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermeye yeterlidir. 2002 yılından bu yana Manisa'nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için 94 milyar 384 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 628 kilometreye çıkardık. Manisa'yı İzmir'e, Uşak'a, yani Ankara'ya Balıkesir'e, Kütahya'ya ve Denizli'ye yani Antalya'ya bölünmüş yollarla bağladık. İstanbul- İzmir Otoyolu kapsamında Manisa'ya 125 kilometre otoyol kazandırdık. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ne 'Buraya gelirken korkunç Sabuncubeli solumuzda kaldı' diye not düştüğü sürücülerin korkulu rüyası Sabuncubeli'ni deldik geçtik. İzmir- Manisa yolunu, Manisa Çevre yolunu, Salihli- Gölmarmara- Akhisar yolu ile Manisa- Akhisar- Balıkesir yolunu Akhisar- Soma- Bergama yolunu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete sunduk. Gördes- Köprübaşı yolu, Gördes- Demirci yolu, Akhisar- Sındırgı yolu, Manisa- Turgutlu yolu gibi 12 karayolu projemizin çalışmalarına da devam ediyoruz."

'SEYAHAT SÜRESİ 14 SAATTEN 3,5 SAATE DÜŞECEK'

Manisa'nın çok köklü bir demiryolu geçmişi olduğunu, il sınırları içerisinde 349 kilometrelik bir demiryolu ağı mevcut olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Manisa- Salihli, Alaşehir-Uşak ve Manisa-Akhisar hatlarını yeniledik. 155 kilometrelik Manisa- Akhisar- Çalıköy Hattı'nın elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon işlerini de bitirdik. Ankara- İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Manisa'yı hızlı tren ile de tanıştıracağız. Etap etap yapımına süratle devam ediyoruz. İnşallah, 2027 yılı içerisinde tamamlayarak açacağız. Projemiz tamamlandığında Ankara- İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara-Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek. Ayrıca Manisa- Uşak- Afyonkarahisar arasındaki 415 kilometrelik hattın elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne iltisak hattı yapımını da yatırım programımıza aldık" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ MENSUPLARI OLARAK BİZLER İDEOLOJİ SİYASETİ DEĞİL, HİZMET SİYASETİ YAPIYOR, 'İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN' DÜSTURUYLA HAREKET EDİYORUZ

Bakan Uraloğlu, son olarak, "Hizmetlerimizi hayata geçirdiğimiz süreçte elbette birbirimize danışacağız, istişare edeceğiz. Bugün de bu amaçla sizlerle birlikteyiz. AK Parti mensupları olarak bizler ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyor, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyoruz. Manisa için planladığımız her bir projemizin Manisa'nın ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artıracağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle toplantımızın AK Parti'ye yaraşır şekilde gerçekleşmesinde emeği olan, davamıza gönlünü veren ve yüreğini ortaya koyan siz değerli dava arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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