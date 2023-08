Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Konya'da incelemelerde bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bakanlık olarak bütün ulaşım modları ve haberleşmedeki altyapılarımızı bu yaklaşımla yapıyor ve mevcutları da iyileştiriyoruz. Çalışmalarımızın her bir adımını, günü kurtarmak yerine geleceği güvenle inşa etmek bilinciyle attık, atmaya da devam ediyoruz. Deprem, kapımızı çalmadan hemen her alanda hazırlıklı olmamız gerektiğinin farkındayızö dedi.

Bir dizi gezi ve inceleme için Konya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Valiliği ve AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi'nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 'Başkaları, pamuk ipliğine bağlı, ilkesiz ittifaklar kurup, ülkenin hayrına olan yatırımları baltalarken, bizler Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçen 21 yıllık siyasi istikrar dönemi ülkemiz için çok büyük bir kazanım olmuştur. Belki genç olanlar bilemeyebilir ama yaşı yetenler siyasi istikrarsızlığın kaybettirdiklerini çok iyi bilir. Terör, savunma sanayinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye'nin önündeki 30- 40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözdükö dedi.

'KONYARAY 3 ETAP HALİNDE YAPILACAK'

KonyaRay projesini 3 ayrı etap halinde inşa edeceklerini açıklayan Bakan Uraloğlu, '45,9 kilometre uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB'ler, havaalanı, lojistik merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. 28 Nisan'da yer teslimini yaptığımız projemizin 1'inci etabı olan 17,4 kilometrelik Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 13 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece; mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. 1 saat süren seyahat süresini de 30 dakikaya indireceğiz. Havaalanından şehir merkezine ve yüksek hızlı trene bağlantı sağlayacağızö diye konuştu.

'GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ'

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'na dikkat çeken Bakan Uraloğlu şöyle konuştu: 'Hepimiz doğal afetler konusunda çok daha bilinçli olmalıyız. Ülkemizi tüm afetlere hazırlıklı, afetlere dirençli, afetleri en az kayıpla atlatan, afetler sonrasında da hızla toplanan bir ülke haline getirmek için çalışacağız. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün ulaşım modları ve haberleşmedeki altyapılarımızı bu yaklaşımla yapıyor ve mevcutları da iyileştiriyoruz. Çalışmalarımızın her bir adımını, günü kurtarmak yerine geleceği güvenle inşa etmek bilinciyle attık, atmaya da devam ediyoruz. Deprem, kapımızı çalmadan hemen her alanda hazırlıklı olmamız gerektiğinin farkındayız. Bu noktada 'Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı' ile depreme karşı hazırlıklı olmayı bir devlet politikası haline getirdik. Her kuruma büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bakanlığımıza bağlı kurumlarımız tarafından bu konuda gerçekleştirilen etkinlik ve çalıştaylarla bu konuyu her daim taze tutuyor ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz.ö (DHA)