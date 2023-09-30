Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Kültür Bakanı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Kültür Bakanı Ahmed Fekkak ile Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Ayrıca, Uraloğlu aynı gün Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Miheybis es-Sadavi ile de stratejik öneme sahip olan Kalkınma Yolu Projesi hakkında önemli kararlar aldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat'ta Irak Kültür Bakanı Ahmed Fekkak ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Uraloğlu, başkent Bağdat'ta Irak Kültür Bakanı Sayın Ahmed Fekkak ile görüşme gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmede kültürel ilişkileri geliştirme imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, mevkidaşı es-Sadavi ile görüştü

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Rezzak Miheybis es-Sadavi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Uraloğlu ve es-Sadavi arasındaki görüşmede yalnızca Türkiye ve Irak için değil, tüm bölge için stratejik öneme sahip olan Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili önemli kararların alındığı belirtildi. - BAĞDAT