Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Hakkari'de Hizmet Odaklı Siyaseti Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'de yaptığı ziyaretlerde hizmet odaklı siyasetin önemine vurgu yaptı. Bakan Uraloğlu, vatandaşlara en iyi hizmeti verme gayreti içinde olduklarını belirtti ve AK Parti'nin hizmet odaklı siyaset anlayışını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "AK Partimizin siyaseti esasında hizmet odaklıdır. Hizmet edeceğiz ki vatandaşımızdan da oy isteyelim." dedi.

Yeniköprü- Yüksekova Yolu T-1 Tüneli Işık Görme Töreni'nin ardından Hakkari'ye geçen Bakan Uraloğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Valilikte düzenlenen koordinasyon toplantısına katılan Uraloğlu, daha sonra Bulvar Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, yüklerinin ve sorumluluklarının ne kadar ağır olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını belirten Uraloğlu, "Ülkemiz çok süreçlerden, aşamalardan geçti. Bu ülke 15 Temmuz kalkışmasını maalesef gördü. Milletimiz gerekli iradeyi ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerekli talimatları verdi. Hep beraber meydanlara indik ve darbe girişimini püskürttük. 14 ve 28 Mayıs seçimleri oldu. Zorlu seçimlerdi. Tabiri caizse yedi düvel mücadele etti, uğraştı. Her türlü entrika çevrildi." dedi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine de değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Seçimde ülke yönetimine talip olan birisi (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) seçim sürecinde çıkıp 'Biz kazanırsak Rusya'ya yaptırımlar uygulayacağız' diyor. O açıklamadan sonra tüm Rus turistler ülkeye girişi durdurdu. Rezervasyonlarını iptal ettiler. Şimdi bu kişi ülkenin yönetimine talip. ya sen gelirsen, Allah nasip etmedi, etmeyecek inşallah. Bu turistler sana da lazım değil mi? Ne oldu? 28 Mayıs'ta seçimler belli oldu. Turist akını başta Ruslar olmak üzere tekrar hareketlendi. Onun için çok süreçlerden, aşamalardan geçiyoruz."

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hakkari'de ciddi bir oy artışının olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Burada 8 belediyemiz var. Hakkari'yi de almamız lazım. AK Partimizin siyaseti esasında hizmet odaklıdır. Hizmet edeceğiz ki vatandaşımızdan oy isteyelim. Ülkemizde yıkıcı bir deprem yaşandı. Ülkeye getirdiği yükler var elbette. Biz bunlara sığınıp hizmetlerimizi aksatmayacağız. Bize vereceğiniz güçlü destekle Allah'ın izniyle daha iyi hizmetleri yapma azmini kendimizde bulacağız." diye konuştu.

Vali Akbıyık ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Uraloğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüştükten sonra kentten ayrıldı.