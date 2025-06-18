Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika