Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika