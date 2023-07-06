Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Temiz sosyal medya içeriklerini istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Fransa'daki protestoların sosyal medya platformlarına yansımalarına ilişkin, "Kurallarına uyduğunuz ülkelere sunduğunuz temiz sosyal medya içeriklerini, başta kendi vatandaşlarımız, sonrasında ise tüm dünya ülkeleri için istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu protestoları ve sosyal medya platformlarına yansımalarını yakından takip ettiklerini bildirdi.

Fransa'nın yeni bir yasal düzenleme için çalışmalara başladığını vurgulayan Sayan, bu kapsamda alacağı yeni kararla kamu düzenini tehdit eden dijital içeriklerin 2 saat içinde kaldırılabileceğini belirtti.

Sayan, söz konusu ABD ya da Avrupa ülkeleri olduğunda, sosyal medya platformlarının, gerekli tedbirleri almak için ciddi bir hassasiyet gösterdiğine hatta birbiriyle yarıştıklarına işaret etti.

İlk günden beri aynı şeyi savunduklarının altını çizen Sayan, şunları kaydetti:

"Kurallarına uyduğunuz ülkelere sunduğunuz temiz sosyal medya içeriklerini, başta kendi vatandaşlarımız, sonrasında ise tüm dünya ülkeleri için istiyoruz. Sağlayıcıların çifte standartlı politikaları, tüm dünya için ortak bir sorun. Bu tür sorunlar, yerli platformlarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Kendi kanatları ile uçmayanlar, gidecekleri yönü seçemezler. Bu bakış açısıyla kendi platformlarımızla kendi yolumuzu çizmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Temiz bir sosyal medyayı yerli platformlarımız ile daha güçlü inşa edeceğiz."