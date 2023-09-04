Ulaştırma ve Altyapı Bakan Uraloğlu: "İyidere Lojistik Limanı tüm bölgenin kalkınma hızına hız katacak bir lokomotif olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "İyidere Lojistik Limanı başta Rize olmak üzere tüm bölgenin kalkınma hızına hız katacak bir lokomotif olacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "İyidere Lojistik Limanı başta Rize olmak üzere tüm bölgenin kalkınma hızına hız katacak bir lokomotif olacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi inceleme ve ziyaret için geldiği Rize'de İyidere Lojistik Limanı projesi inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Uraloğlu, projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanıp hizmete gireceğini dile getirdi. Türkiye'nin küresel ölçekte bir lojistik merkez olduğuna değinen Bakan Uraloğlu "Lojistik sektörü birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel dinamosudur. Bu noktada Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan jeopolitik konumuyla ülkemiz diğer ülkelere göre çok daha avantajlı konumdadır. Sadece İpek Yolu üzerindeki doğu-batı koridorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da ortasında bulunuyor. Ülke olarak adeta küresel ölçekte bir lojistik merkeziyiz. Biz bu potansiyelimizin iyi işlendiği takdirde stratejik bir güce dönüşmesinin yanında, ekonomik kalkınmaya öncülük edeceğine inanıyor ve bugüne kadar da bu doğrultuda küresel ölçekte yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek üzere de çok ciddi çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Bakan Uraloğlu, uluslararası taşımacılık güzergahlarında son 21 yılda toplam 194 milyar dolarlık yatırım yapıldığını kaydederek, "Son 21 yılda yaklaşık 194 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. Bu çerçevede Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni ülkemiz açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu işbirliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan tren, dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön verdi. 30 Ekim 2017'de faaliyetlerine başlayan bu hat, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattı. Aynı şekilde İstanbul Havalimanımız da hem yolcu hem de havayolu yük taşımacılığında küresel bir hub oldu. 2023 yılı ilk yarısında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında birinciliği göğüsledi. Yine, 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesi ile Filyos Limanımız da bu vizyonunun en somut eserlerinden biri oldu" ifadelerini kullandı.

"Stratejik öneme sahip bir lojistik liman"

İyidere Lojistik Limanı'nın Kafkaysa bölgesine açılan koridorda stratejik önem taşıdığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Rize İyidere Lojistik Limanımızda ülkemizin küresel bir lojistik üs olması hedefi için atılmış büyük bir adımdır. Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir. Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacaktır" dedi.

"25 milyar dolarlık ithalatını bir aydan 15 güne indiren bir alternatif"

Limanın teknik özelliklerinden bahsederken 2 bin 700 metre ana mendireğe sahip olacağının altını çizen Uraloğlu, "Limanımız; Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre mesafededir. Ana mendireği 2 bin 700 metre, tali mendireği ise 470 metre uzunluğunda olacak şekilde inşa edilecektir. Genel kargo, dökme yük, konteyner yükü ve Ro-Ro taşıma olmak üzere yılda toplam 13 milyon ton kapasitesi ile Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacaktır. Özellikle İran'ın kuzey eyaletlerinin Dubai limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını bir aydan 15 güne indiren bir alternatif olması çok büyük bir avantajdır. Bu özelliğiyle bölgenin ve ülkemizin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Tüm bölgenin kalkınma hızına hız katacak bir lokomotif"

İyidere Lojistik Limanı Projesi'nde genel anlamda yüzde 27'lik ilerleme sağlandığını hatırlatan Uraloğlu, "İnşallah, 2026 yılı içeresinde projemizi faaliyete geçireceğiz. Faaliyete girmesiyle ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacağız. Zamanla bu istihdam sayısının daha da artacağını öngörüyoruz. İyidere Lojistik Limanı Rize'nin geleceğine vurulan bir mühürdür. Başta Rize olmak üzere tüm bölgenin kalkınma hızına hız katacak bir lokomotif olacaktır. Bu düşüncelerle İyidere Lojistik Limanı'nın şimdiden tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - RİZE