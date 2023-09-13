Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katıldı. Uraloğlu, forumun açılış konuşmasında Zengezur Koridoru ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve Türk Dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir koridor olduğunu belirtti.

Feridun AÇIKGÖZ / ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Uraloğlu basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Uraloğlu basın mensuplarının, forumun önemi ve Zengezur Koridoru ile ilgili sorusuna "Türk Dünyasını hem birbirine bağlayacak olan, hem de Uzak Doğu'nun Avrupa'ya bağlantısını sağlayacak önemli bir koridor; Zengezur Koridoru. Azerbaycan tarafında çalışmalar devam ediyor, Türkiye tarafında önümüzdeki günlerde aylarda çalışmalara başlayacağız. Ermenistan topraklarındaki Zengezur Koridoru ile ilgili de bir aşama kat ettik. Orada da inşallah çalışmaları Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye olarak takip ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katıldı. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci devletlerden temsilciler de forum programını takip etti. Bakan Uraloğlu, programdaki açılış konuşması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, organizasyonun yalnızca lojistik anlamda değil, tüm ilişkiler kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri arasında ilişkileri güçlendireceğine vurgu yaptı.

KUZEY KORİDORU İŞLEVSEL DEĞİL

Basın mensuplarının forumun önemi, koridorların durumu ve Zengezur Koridoru ile ilgili sorularını yanıtlayan Uraloğlu, "Türkiye'ye baktığınız zaman Anadolu Coğrafyası lojistik olarak stratejik olarak dünyada ayrı bir konuma sahip bir ülke. Orta Asya'dan Uzak Doğu'dan çıktığınızda Avrupa'ya ulaşacaksanız, burası vazgeçilmez koridorlardan bir tanesi ve en önemlisi. Kuzey Koridoru malum biliyorsunuz işlevsel değil, orada esasında kış ve coğrafya şartları o koridoru ne kadar yetkin ya da etkili kılardı o da bir tartışma konusu. Şimdi ne kalıyor, orta ve güney koridor kalıyor. Burada tabi güney koridora baktığınızda daha çok deniz taşımacılığı ile ilgili bir ağırlık var. Orta koridora baktığınızda ise esasında bütün disiplinlerin tam da modlar arası taşımanın olduğu bir koridor. Buradan gelecek olan gerek Hazar üzerinden Bakü-Tiflis-Kars'dan gelecek olan koridor bizim için kıymetli ki şu anda zaten o hayata geçmiş durumda." dedi.

"ERMENİSTAN TOPRAKLARINDAKİ ZENGEZUR KORİDORU İLE İLGİLİ AŞAMA KAT ETTİK"

Uraloğlu, "Türk Dünyasını hem birbirine bağlayacak olan, hem de Uzak Doğu'nun Avrupa'ya bağlantısını sağlayacak önemli bir koridor; Zengezur Koridoru. Azerbaycan tarafında çalışmalar devam ediyor, Türkiye tarafında önümüzdeki günlerde aylarda çalışmalara başlayacağız. Ermenistan topraklarındaki Zengezur Koridoru ile ilgili de bir aşama kat ettik. Orada da inşallah çalışmaları Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye olarak takip ediyoruz. Kısa zamanda onu da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Orası da orta koridorun önemli bir alternatifi olacaktır" ifadelerini kullandı.