Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, KKTC ile işbirliğini değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC ile yürütülen işbirliğinin iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilerlediğini belirterek, KKTC'nin altyapısının güçlenmesinin önemine vurgu yaptı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüşerek, beraberlerindeki heyeti kabul etti. Yapılan görüşmelerde kara yolları, denizcilik, PTT ve diğer alanlarda iş birliğini artıracak çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Heyetler arası yapılan görüşmelerde, KKTC limanlarının hizmet kalitesinin artırılması ve güçlendirilmesi ele alındı. Ayrıca KKTC'de Liman Bilgi Yönetim Sisteminin geliştirilmesi hususunda teknik iş birliğine gidilmesi, posta hizmetlerinde iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Özellikle kırsal kesimlerde üretilen ürünlerin PTT AVM üzerinden tüketicilere ulaştırılması, kara yolları alt yapısının geliştirilmesi ve bakım-tutumuna ilişkin ilave iş birliklerinin değerlendirilmesi ve bakanlıkların yetki alanındaki uluslararası kuruluşlarda iş birliğinin geliştirilmesi de gündeme gelen konular arasında yer aldı.

Bakan Uraloğlu, KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını, iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan iş birliğinin daha da güçlenmesi için gerekenlerin yapıldığını belirterek, "Bu işbirliği, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilerleyerek, bölgesel kalkınma ve ulaşım alanında önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır" dedi.