Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-KKTC iş birliği ve yeni yatırımlar ele alındı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Bakan Uraloğlu açıklamasında, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir araya geldik. Türkiye - KKTC iş birliğinde yürütülen projeler ve yapılacak yeni yatırımlar hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Hızlanıyor" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Türkiye Kıbrıs Tatar Ulaşım Politika Güncel Haberler
Sıcak Gelişme:
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde bir kişi gözaltına alındı.