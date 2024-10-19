Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kale ilçesi esnafını ziyaret etti

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kale ilçesi esnafını ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, bir süre sohbet edip, talepleri dinledi.

Recep BAĞDAT/MALATYA,