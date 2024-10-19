Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kale ilçesi esnafını ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'deki depremin merkez üssü Kale ilçesindeki esnafa geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.
ESNAFI ZİYARET ETTİ
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kale ilçesi esnafını ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, bir süre sohbet edip, talepleri dinledi.
Recep BAĞDAT/MALATYA,