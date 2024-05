Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kadın Voleybol Takımı'nın uçak sorusuna yanıt verdi

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Bize on gün önce haber verdiler, tam on gün önce. On gün önce özel bir uçak ya da özel bir sefer ilave etmeksizin bunu çözme şansımız yoktu maalesef"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kadın Voleybol Takımı'nın THY uçağında ekonomi sınıfında yolculuk yapmasına ilişkin soruya, "Bize on gün önce haber verdiler, tam on gün önce. On gün önce özel bir uçak ya da özel bir sefer ilave etmeksizin bunu çözme şansımız yoktu maalesef" cevabını verdi.

Uraloğlu, Dijital Mecralar Komisyonu üyelerinin sorularını cevapladı. Uraloğlu, Kadın Voleybol Takımı'nın THY uçağında ekonomi sınıfında yolculuk yapmasına ilişkin soruya, "Türk Hava Yollarında voleybol takımının seyahatiyle ilgili, işin açıkçası biz de sosyal mecralarından bilgi sahibi olduk. Onun üzerine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'yla konuştum 'Ne oldu da böyle oldu?' Şunu söyledi: 'Burası Amerika uçuşu, yaklaşık on üç saatlik bir uçuş. Bize on gün önce haber verdiler, tam on gün önce. On gün önce özel bir uçak ya da özel bir sefer ilave etmeksizin bunu çözme şansımız yoktu maalesef', Tam söylediği budur ve aynı şekilde, dönüşü çözme noktasında da artık uçak değiştirip de büyük gövdeli "Çünkü her uçakta 'business' uçabilecek yolcu sayısı var ve satılmış biletler var. 'Maalesef bizim geç haberimiz olmasından dolayı çözemedik' dedi. Şimdi, aynı Türk Hava Yolları, milyonlarca dolarlık - ya da ne diyelim - yüzbinlerce dolarlık - yanlış söylemeyeyim - sponsorluk anlaşmaları var bizim spor kulüplerimize, milli takımlarımıza, daha çok spor kulüpleri değil milli takımlarımıza" dedi.

Yurtdışı gezisine bir firmanın uçağıyla gitmesine ilişkin soruya Uraloğlu, "Uluslararası Ulaştırma Forumu düzenleniyor, her yıl düzenleniyor ve 69 ülke bakan seviyesinde katılıyor buraya. Biz de buraya genel müdürlerimizle, sektördeki paydaşlarımızla katılmayla ilgili bir karar aldık ve bu kararda da bizim Bakanlığa büyük iş yapan firmaların sözleşmelerinde, ilgili firmanın da bir işin sözleşmesinde otuz birinci madde. Ulaştırma konuları. 'Ulaştırma konularıyla ilgili gerek yurt içinde gerekse de yurt dışındaki eğitim, sempozyum vesaire gibi masraflar bilabedel olmak üzere taraflarından karşılanır' şeklinde bir imkan var. Yani burada ne bir uçak kiralaması var, ne devletin ilave verdiği bir ücret var, böyle bir imkanla biz dört günlük programı iki günle sınırlandırdık, üç gecelik konaklamayı tek geceyle sınırlandırdık. ve öncesinde de Romanya Başbakanı'nın ziyareti, Romanya'yla ulaştırma konusunda ciddi ilişkilerimiz var, gece geç vakitte ayrılmalarından dolayı böyle bir uygulamada bulunduk" ifadelerini kullandı.