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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolu 491 milyon TL tasarruf sağlayacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolunun 491 milyon TL'lik tasarruf sağlayacağını belirterek, 2002 yılından bu yana Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 26 milyar 200 milyon TL yatırım yapıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolunun 491 milyon TL'lik tasarruf sağlayacağını belirterek, 2002 yılından bu yana Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 26 milyar 200 milyon TL yatırım yapıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde havayoluyla Hatay'a gelmişti. Hatay'ın Antakya ilçesinde incelemelerde bulunan Uraloğlu, asrın felaketinin yerle bir ettiği ilçe merkezi hakkındaki çalışmalar konusunda bilgi aldı. Antakya ilçesindeki incelemelerin ardından İskenderun ilçesine geçen Bakan Uraloğlu, İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolunun açılış törenine katıldı. Kavşak ve bağlantı yolunun açılış töreninde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve il protokolü yer aldı.

Açılışta konuştan Bakan Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüz yolda, ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi Hatay'da da yatırımlarımız devam ediyor. Hatay, Avrupa ve Anadolu'yu Ortadoğu'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunuyor. Ülkemizin Doğu Akdeniz'den Dünya'ya açılan kapısı konumundaki İskenderun Limanı'na ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Hatay'ın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. 2002 yılından bu yana Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 26 milyar 200 milyon lira yatırım yaptık" dedi.

Bakan Uraloğlu, İskenderun kavşağının zamandan 263 Milyon TL, akaryakıttan 228 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 491 milyon TL tasarruf sağlayacağını belirterek, "2002 yılında ilimizdeki 151 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 501 kilometreye, 172 kilometrelik bitümlü sıcak karışımlı yol uzunluğunu 424 kilometreye yükselttik. Şu anda da 14 önemli karayolu projesine devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Otoyol-Devlet Yolu Bağlantı Kavşağı projesi de en önemli karayolu projelerimizden biriydi. 3,9 km'sini bölünmüş yol, 6,1 km'sini ise tek yol olmak üzere toplam 10 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplama standardında tamamladık. Proje ile; otoyoldan devlet yoluna kavşak düzenlemesi yaparak, özellikle ağır tonajlı ve sınai amaçlı trafiğin İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ne ve demir-çelik tesislerine ulaşım standardını artırdık. Organize Sanayi Bölgesi, Demir çelik tesisleri ve bölgede hizmet veren 2 adet limanın otoyola bağlantısı, İskenderun kavşağı üzerinden 20 dakikada sağlanırken kavşağımız ile sadece 2 dakikaya düştü. Böylece bölgede üretilen ürün ve hizmetlerin İskenderun Limanı'na ve pazarlara hızlı ve konforlu ulaşımını tesis ettik. Ayrıca bu bağlantımız sayesinde zamandan 263 milyon TL, akaryakıttan 228 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 491 Milyon TL tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 27,930 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu'nun açılış konuşmasından ardından kurdele kesimiyle program sona erdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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