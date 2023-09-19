Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, IRF Başkanı Benazzouz ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Başkanı Anouar Benazzouz ile bir araya geldi. Görüşme, 2024'te Türkiye'de düzenlenecek IRF Dünya Kongresi öncesinde gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Başkanı Anouar Benazzouz ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme, 4 yılda bir yapılan ve 2024'te Türkiye'de düzenlenecek IRF Dünya Kongresi öncesinde gerçekleştirildi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Türkiye'de daha önce büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Uraloğlu, kongrenin kara yolu sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzde 1 yıla yakın bir süre var. En iyi şekilde hazırlanarak güzel bir kongre süreci yaşayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki sene Bakanlığımızın ev sahipliğinde 15-17 Ekim 2024'te İstanbul'da gerçekleşecek '2024 IRF Dünya Kongresi'ne herkesi davet ediyorum."

Uraloğlu, görüşmenin ardından IRF Başkanı Benazzouz'a plaket takdim etti.

70 yıldır sektör temsilcilerini buluşturuyor

IRF Dünya Kongresi, 5 kıtadaki mevcudiyetiyle, sürdürülebilir hareketlilik sağlayan yolların ve yol ağlarının geliştirilmesini, daha güvenli, çevreci ve sürdürülebilir kara yolu taşımacılığı ve mobiliteyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kongre, yaklaşık 70 yıldır kara yollarını ve mobilite sektörlerinin önde gelen temsilcilerini bir araya getiriyor.