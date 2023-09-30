Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Irak ile Kalkınma Yolu Projesi üzerinde anlaştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile 'Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi'nin yol haritasını belirlediklerini kaydederek, "Kalkınma Yolu Projesi'ne katılmak isteyen ülkelerle iş birliğine açığız" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya geldi. Uraloğlu görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesinde Türkiye ve Irak'ın iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, " G20 Liderler Zirvesi'nde ortaya atılan Hindistan'dan başlayan koridor da alternatif bir koridor olacaktır ama bizim için Kalkınma Yolu Projesi altın madalya konumundadır. Dolayısıyla güzergahı hiç zaman kaybetmeden bir an önce trenlerin, araçların işlediği bir güzergah haline getirmemiz gerekiyor. Avrupa tarafında da bu güzergahın devamıyla ilgili Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Ulaştırma bakanlarıyla, Bakanlar Konseyi oluşturduk. Benzer bir komiteyi de burada da oluşturabiliriz" dedi.

'1200 KİLOMETRELİK HAT BİR AN ÖNCE BİTMELİ'

18 Ağustos'ta iki ülkenin demir yolları idarelerinin bir araya geldiğini hatırlatan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında inşa edilecek 1200 kilometrelik demir yolunun bir an önce bitirilmesi için kesimler halinde çalışmanın faydalı olacağını söyledi. Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın, demir yolu inşası konusunda gerekli donanıma sahip olduğunu ifade ederek, projenin tüm aşamalarında Türkiye'nin Irak'a gerekli teknik desteği verebileceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Irak ile demir yolu ve kara yolu anlaşmalarının yanı sıra denizcilik konusunda da iş birliği yapmanın 2 ülke açısından faydalı olacağını kaydetti.

'BAŞBAKANIMIZ TALİMAT VERDİ'

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ise demir yolu hatlarının iyileştirilmesi ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda, Türkiye'nin Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan ulaştırma bakanlarıyla kurduğu Bakanlar Konseyi'nin bir benzerinin Türkiye ve Irak arasında kurulması için çalışmalara bir an önce başlayacaklarını kaydetti. Bakan es-Sadavi ayrıca, Irak Başbakanının Kalkınma Yolu Projesi'nin prosedürlerinin 2 ay içerisinde bitirilmesi için her türlü iş birliğinin yapılması konusunda kendisine talimat verdiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, görüşmede es-Sadavi'nin 'Konseyde hangi ülkeleri görmek istiyorsunuz?' sorusuna, "Başta Irak ve Türkiye. Sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Bunları karşılıklı görüşerek, dörtlü düşünebiliriz. Komşu ülkelerden katılmak isteyen olursa onu da beraber değerlendirebiliriz" yanıtını verdi. Görüşmede ayrıca, TIR sözleşmesi ve transit taşımanın serbestleştirilmesi konuları da ele alındı.

'YOL HARİTASINI BELİRLEDİK'

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, "Bu koridorun çok güncel olarak konuşulduğu bugünlerde düşüncelerimizi ifade etmek için Bağdat'tayız ve burada olmamız bu anlamda düşüncelerimizi net olarak ortaya koymuştur. Daha önce teknik seviyede arkadaşlarımız konuşmuştu. Bugün de Sayın Bakan ile çok detaylı görüşmeler yaptık ve yol haritasını belirledik. Birinci derecede Irak ile ama genel anlamda bölgedeki bu projeye katılmak isteyen ülkelerle de iş birliğine açığız. Şimdiden hayırlı olsun" diye cevap verdi.