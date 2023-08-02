Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ekvator Ginesi Bakanı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekvator Ginesi Ulaştırma, Posta, Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Honorato Evita Oma ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, görüşmelerde Türkiye'nin Afrika vizyonu çerçevesinde kıta ülkeleriyle ticaret hacmini artırmak için yapılan yatırımları ve gelecekteki iş birliklerini değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekvator Ginesi Ulaştırma, Posta, Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Honorato Evita Oma ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Bakanlıktaki görüşmelerde, "Ufuk 2035" ulusal kalkınma planı çerçevesinde ekonomideki çeşitliliğe yönelik sektörlerin, balıkçılık, turizm, tarım ve sanayi gibi alanlardaki gelişmelerin, ulaştırma sektöründeki ilerlemelerle paralellik gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin Afrika vizyonu çerçevesinde kıta ülkeleriyle ticaret hacmini artırmak için karşılıklı kazanç prensibiyle yatırımlar yaptığını ifade eden Uraloğlu, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün inşa ettiği ilişkilerin kıta genelinde barış, istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını kaydetti.

Uraloğlu, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki toplam ticaret hacminin 2003'te 1,35 milyar dolar iken geçen yıl 40,7 milyar dolara yükseldiğine işaret ederek, "2023 yılı sonunda Afrika kıtasındaki toplam ticaret hacmi hedefimiz 50 milyar dolar." ifadesini kullandı.

Türk şirketlerinin Ekvator Ginesi'nde gerçekleştirdiği projeleri yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi bizim için büyük önem arz ediyor. Malabo ve Bata limanlarının işletme ihalesini kazanan Albayrak Holding'in, diğer Türk firmaları için de ülkede yatırım yapma örneği teşkil etmesini umuyorum. Denizcilik konusunda, iki ülke arasındaki ihracat ve ithalatın sağlanmasında önemli rol oynayan deniz taşımacılığının geliştirilmesi çok önemli. İki ülke arasında bir denizcilik anlaşması imzalanması için müzakerelere açık olduğumuzu ifade etmek isterim."

İstanbul-Malabo seferleri en kısa sürede başlayacak

Sivil Havacılık konusunda, salgın nedeniyle durdurulan İstanbul-Malabo seferlerinin artan taleple tekrar başlayacağını da ifade eden Bakan Uraloğlu, "İki ülke arasında imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması iç hukuk onay süreci sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Haberleşme konusunda, Ekvator Ginesi Posta İdaresi ile PTT arasındaki ilişkilerin gelecekte yeni iş birlikleri ile zenginleştirileceğini temenni ediyorum. Ayrıca mobil operatör 'Getesa' ile kurulan roaming anlaşmasının sonlandırılmasından üzüntü duyduğunu ve iki ülke operatörleri arasındaki sorunların giderilmesi için destek talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.