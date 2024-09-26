Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Bingöl'e Yatırımlar Devam Ediyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl'de, "Ülkemizin her tarafında birçok iş yaptık. Bazen eleştiri yapmak adına, ülkemizin bazı bölgelerinin ihmal edildiğini söylerler. Biz rakamlarla, haritalarla, o söylenenlerin doğru olmadığını ortaya koyuyoruz. Hangi ilimize ne lazımsa, hep beraber, ekibimizle, sizlerin sahadaki desteğiyle yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaret ve programlar için geldiği Bingöl'de valiliği ziyaret etti. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Uraloğlu'na Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de eşlik etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda 'Teşkilat ve Basın Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, Bingöl'de devam eden 9 projenin daha olduğunu belirterek, "Ülkemizin her tarafında birçok iş yaptık. Bazen eleştiri yapmak adına, ülkemizin doğusunu ya da ülkemizin bazı bölgelerinin ihmal edildiğini söylerler. Biz onu gerçekten rakamlarla, haritalarla, ki haritalar üzerinde konuşmak bizim en çok sevdiğimiz ve en çok bildiğimizdir haritalar. O söylenenlerin hepsinin doğru olmadığını elbette ortaya koyuyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız böyle bir ayrımcılık yapma noktasında, kendisi asla bir yaklaşım içerisinde değildir. Bizim de böyle bir şey yapmamıza asla müsaade etmez. Biz de zaten öyle düşünmüyoruz. Bizim hangi ilimize ne lazımsa, hep beraber, ekibimizle beraber, sizlerin sahadaki desteğiyle beraber onları yapmaya gayret ediyoruz. 2002 yılında Bingöl'ümüzde sadece 5 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 238 kilometre bölünmüş yolumuz var. Kaç kat, siz hesaplayın. Bitümlü sıcak karışık karışım kaplamalı yok, yani sıcak asfalt dediğimiz yol 2002'de hiç yokmuş. Bugün 188 kilometre var. Yine Bingöl'ümüzde 24 tane köprü varmış ancak küçük küçük köprüler. Hepsinin uzunluğu 900 metreymiş. 7,5 kilometre uzunluğunda 62 köprüye bunu yükselttik. İlimizde tünel yokmuş, 3,5 kilometre uzunluğunda tünel yaptık. Yine birçok komşu illere Tunceli ve Erzurum tarafında ufak eksiklikler olduğunu biliyorum. Diğer illerimize bölünmüş yollarla Bingöl'ümüzü bağlamışız. Halen devam eden 9 ayrı kara yolu projemizin olduğunu da söylemek isterim" dedi.

'BİNGÖL, HER ŞARTTA AK PARTİ'YE DESTEK VERDİ'

Bingöl'ün gelişmeyi sürdürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "Demir yolu ulaşımıyla Bingöl'ümüz tanışmıştır, ilimiz. Biz de onları hem yeniledik hem sinyalli elektrikli hale getirdik birçoğunu. Oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Yine bugün, benim de kullanarak buraya geldiğim havaalanımızı 2013 yılında işletmeye açtık. Oradan 2013 yılında yaklaşık 29 bin civarında yolcumuz seyahat etmiş. Geçen seneki rakamımız 175 bin yolcudur. Havaalanına geldiğimde de sordum, haftalık 12 sefer var. Dönüşünü de katarsanız 24 sefer var. Bu anlamda Bingöl bir taraftan da gelişiyor. Buraya gelmeden önce heyetimizle beraber, vekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanımızla beraber, valiliğimizde Valimizden genel durum nedir, bununla ilgili bilgi aldık. İhtiyaçlar noktasında bilgi aldık. Biz Bingöl'ü Allah için seviyoruz. Çünkü Bingöl'ün hem bölgede hem de Türkiye'de bir duruşu var. Bingöl'ümüz kurulduğundan bu tarafa Cumhurbaşkanımıza en üst düzeyde destek verdi. Yine Bingöl'ümüz AK Parti'mize her şartta, Türkiye'nin şartlar her ne olursa olsun destek verdi. Allah razı olsun. Bingöl'ün bu anlamdaki duruşu da yaklaşımı da bize güç veriyor. Onun için Bingöl'e ne lazımsa, biz de Bingöl'e lazım olanı bütün hayretimizle, bütün imkanlarımızla yerine getirme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,