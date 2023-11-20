Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Batan gemi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Ereğli'de batan gemiye ilişkin, 'Bu sabah 1 arkadaşımızın bedenine ulaşıldı. Diğer arkadaşlarımızla ilgili arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Ereğli'de batan gemiye ilişkin, "Bu sabah 1 arkadaşımızın bedenine ulaşıldı. Diğer arkadaşlarımızla ilgili arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, fırtına ve yağış uyarılarını meteorolojinin yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"O uyarılarda gerekli bütün ulaşım noktalarında kara, demir, deniz, havayolunda ilgili taraflar uyarıldı. Gerekli önlemler alınmaya çalışıldı. Ancak Karadeniz'de 2 tane gemide sıkıntı oldu. Yüksek hızda esen rüzgar ve fırtına sonucu Türk bayraklı gemilerden bir tanesi limana yanaşırken defalarca mendireğe çarparak maalesef dün battı. Sabah 10.00 gibi acil uyarı verildi ama maalesef o şartlar altında müdahale etmemiz mümkün değildi. Geminin en son battığını tespit ettik. Bu sabah 1 arkadaşımızın bedenine ulaşıldı. Diğer arkadaşlarımızla ilgili arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Yabancı bayraklı 1 gemi sahile gelip çarptıktan sonra bölündü ancak içerisindeki mürettebat müdahalelerimiz sonucunda sağ salim çıkarıldı. Çok şükür bir can kaybımız yok. An itibarıyla arama kurtarma çalışmalarımız yürütülüyor." - ANKARA