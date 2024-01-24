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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok ile Görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile görüşmesi sonrası yaptığı paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile görüşmesi sonrası yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile bir araya geldi. Görüşmede Ankara'nın halihazırdaki ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projeleri fotobloklar ile anlatılarak, istişare edildi.

"Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız"

Bakan Uraloğlu, resmi sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemizde başkentimize ait halihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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