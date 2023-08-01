Ulaştırma Bakanı Uraloğlu AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin'i makamında ziyaret eden URALOĞLU hayırlı olsun temennilerinde bulunarak, akabinde il yönetimi ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Ak Parti Gaziantep İl teşkilatına ziyarette bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Birileri deprem üzerinden siyaset yapıp Cumhurbaşkanımızı, AK Partimizi eleştirmeye kalktı değil mi, sizler üzerinden siz ne yaptınız, onlara sandıkta verilmesi gereken dersi verdiniz Allah razı olsun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Tabii Gaziantep'e bakanlık olarak yaptıklarımız var. Hükümet olarak yaptıklarımız var. Yapılması gerekenler planlananlar var. Bunları da biz bu anlamda hepsini planlıyoruz. Büyükşehrimizle beraber ilçe ilçe belediyelerimizle beraber, il başkanlığımızla beraber sonuçta milletvekillerimiz ve Bakanımızla beraber Gaziantep'e ne lazımsa biz o noktada olma gayreti içerisinde olacağız tabi. Türkiye yüz yılı hükümetinde bir bakan olarak görev yapmak, Cumhurbaşkanımıza yakın yol arkadaşlığı yapmanın bir taraftan onurunu yaşıyoruz. Bir taraftan da o yükün ağırlığını hissediyoruz Biz bu millete, bu memlekete hizmet yapmak zorundayız. Bizim böyle bir anlayışımız, böyle bir borcumuz var. Gaziantep'e baktığımız zaman Gaziantep ciddi bir deprem yaşadı. Gaziantep'te birçok sıkıntılarımız oldu. Bu vesileyle ben ölen insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve sizlere başsağlığı diliyorum. Allahuteala tekrar bunları inşallah bize yaşatmasın. Ne oldu? birileri deprem üzerinden siyaset yapıp Cumhurbaşkanımızı, AK Partimizi eleştirmeye kalktı değil mi? Sizler üzerinden. Ne yaptınız? Onlara sandıkta verilmesi gereken dersi verdiniz. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Şimdi önümüzde bir seçim var. O seçimde de kulağımız Gaziantep'te olacak"

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda konuşan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Şimdi önümüzde bir seçim var. O seçimde de kulağımız Gaziantep'te olacak. Çünkü Gaziantep'in bir duruşu var. Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize verdiği bir destek. Ben şu andaki bu salondan gerek İl Başkanımız gerek ana kademe gerek kadın kollarımız gerekse buradaki hanım kardeşlerimiz, kadın kardeşlerimizden Allah razı olsun. Gençlerimiz arkada, onlar da her türlü üniversitesinden faaliyetlerine tutun sokaklarda pankartlarımızı, bayraklarımızı asıncaya kadar onlarda gayret ediyor. Ben de bir kardeşiniz, ben biraz önce söyledim. Bir kardeşiniz olarak ben Trabzonluyum. Ama ben Allah için Gaziantep'i, Gazianteplileri seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Başarımızı taçlandıracağız"

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ise yaptığı açıklamada, "Bakanımıza, teşkilatımıza yapmış olduğu ziyaret ve iyi temennileri için minnettarız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçimlerinde gösterdiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde de göstereceğiz. İl ve ilçe teşkilatımıza büyük sorumluluk düşüyor. Her birine ayrı ayrı bu hususta inancım tam. Yeni kadromuzla geçtiğimiz seçimlerde yakaladığımız başarıyı önümüzdeki seçimler ile taçlandıracağız inşallah" ifadelerinde bulundu.

Şahinbey Belediyesi'nin ikramı aşureyi çok beğenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun AK Parti Gaziantep il Başkanlığı ziyaretine önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Eyüp Özkeçeci, Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan katıldı. - GAZİANTEP