Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: AK Parti 21 yılda 100 yılda yapılabilecek birçok hizmeti hayata geçirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin 21 yılda, 100 yılda yapılabilecek birçok hizmeti hayata geçirdiğini belirterek, çıtanın artık daha yükseğe çıktığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ak Parti'nin 21 yılda, 100 yılda yapılabilecek birçok hizmeti hayata geçirdiğini belirterek, çıtanın artık daha yükseğe çıktığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Aydın programı kapsamında Valiliği ziyaret etti, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Ak Parti Aydın İl Başkanlığı'na geçen Uraloğlu, buradaki konuşmasında Ak Parti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla milletin gönlüne girdiğini ifade etti.

Gece gündüz bu davaya hizmet etmekle yükümlü olduklarını aktaran Uraloğlu, "Ak Parti 21 yılda esasında 30, 40, 50 belki 100 yılda yapılabilecek olan birçok hizmeti yaptı. Hep beraber yolumuza devam ettik. Ama bundan sonra artık çıta iyice daha yükseğe çıktı. Önemli projelerimiz var. Onları da inşallah bu süreçte hep beraber takip edeceğiz, yürüteceğiz ve milletimizin hizmetine inşallah sunmuş olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak Türkiye genelinde 21 yılda yaklaşık 193 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret ederek, otoyol uzunluğunu 3 bin 633 kilometreye ulaştırdıklarını, hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'da 6, dünyada da 8. ülke olduklarını aktardı.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşımı sağladıklarını bildiren Uraloğlu, "Hava yoluna baktığımızda gerçekten halkın yolu haline getirmiş olduk. 26 havalimanını toplam 57'ye çıkardık. 3 tane havalimanımızın çalışmaları da devam etmektedir. Yine dış hatlarda 130 ülkede 342 noktaya uçuyoruz. Bu anlamda da dünya lideriyiz. 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı da 84'e çıkardık."

Uraloğlu, Aydın'a da önemli yatırımlar yaptıklarına dikkati çekerek, kente 21 yılda sadece kara yollarına yaklaşık 26 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 114 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 380 kilometreye çıkardıklarını dile getirdi.

Bugün yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyolu'nu da ziyaret edeceklerini belirten Uraloğlu, yolun açılmasıyla 2 saat 15 dakika olan ulaşım süresinin 1 saat 15 dakikaya düşeceğini belirtti.

"Milletimize umut olmaya devam edeceğiz"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan liderliğinde 21 yılda verdikleri her sözü gerçekleştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle yarınları da inşallah beraberce inşa etmiş olacağız. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi ve milletimizin bize güveni bizim en önemli gücümüz oldu. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Şimdi önümüzde gerçekten kıymetli olan mahalli seçimler var. Türkiye haritasına baktığımız zaman sahillerde bir renk var. O rengi siz biliyorsunuz. Tüm teşkilatlarımızla daha da gayret ederek Aydın'ın rengini genel anlamda da inşallah değiştireceğiz."

Program kapsamında MHP İl Başkanlığını da ziyaret eden Uraloğlu'na AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu da eşlik etti.