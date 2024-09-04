Üye Girişi
Haberler

Ulaştırma Bakanı PTT Pul Müzesi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'daki PTT Pul Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, müze hakkında bilgi aldı ve pul basımının önemini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Pul Müzesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Ulus semtinde yer alan PTT Pul Müzesini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'na PTT Pul Müzesi Müdürü Necati Nurcalı eşlik etti. Bakan Uraloğlu, müze hakkında genel bilgiler aldı.

PTT Pul Müzesini kurulduğu günden itibaren 513 bin kişi ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, "2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 513 bin ziyaretçi ağırlamış. 2024 yılının bugününe kadar da yaklaşık 72 bin ziyaretçiyi ağırlamış. Demek ki bu sene 100 bini geçeceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla her geçen gün ilginin birazcık daha arttığını söyleyebiliriz" dedi.

"Güzel bir soluklanma mekanı"

Uraloğlu, "Dünyada esasında posta tarihine bakacak olursak milattan birkaç bin yıl öncesine kadar gidebiliyoruz. Müzemizde bununla ilgili de bazı görseller söz konusu. Bu anlamda gerçekten merak edenler, bilgilenmek isteyenler için güzel bir soluklanma mekanı diye düşünebiliriz" diye konuştu.

"Para basımı neyse pul basımı da bu anlama geliyor""

Bakan Uraloğlu, pul basımının önemine ilişkin ise "Esasında şunu da gözden kaçırmamamız gerekir. Bir para basımı neyse pul basımı da bu anlama geliyor. Gerçekten çok değerli. Onun için biz de 1863'de kendi pulumuzu basmışız ve o günden beri de pulu sürekli tedavülde tutmuşuz" ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi Hatıra Defterine ise şunları yazdı:

"Müzemiz bundan sonraki süreçte de inanıyorum ki ülkemiz ve dünyadaki tüm pul tutkunlarına unutulmaz deneyimler yaşatmaya ve kültür hayatlarını renklendirmeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kültür Sanat Politika Güncel ankara

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir?
title