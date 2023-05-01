Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ya teröristlerin desteklediğini seçeceğiz ya da teröristlerle mücadele eden Erdoğan'ı seçeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da yapılacak olan Güney Çevre Yolu için temel atma törenine katıldı. Konuşmasında, projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, muhalefet partilerine tepki göstererek, 'Biz ülkemize umut olduk; milletimizin de bize güveni hiç bitmez' dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da, en hızlı ve en doğru biçimde sürdüreceğiz. Bizim için durmak yok. 14 Mayıs'ta ya 6'lı Masa'ya bir sekreter seçeceğiz ya da bu aziz millete bir lider seçeceğiz. ya teröristlerin desteklediğini seçeceğiz ya teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz" dedi.

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da yapılması planlanan 43,8 kilometrelik Güney Çevre Yolu için temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Sözümüzde durduk. Bizler, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Milletimizin bizi iktidara taşıdığı günden bu yana hükümet olarak, emekçilerimizin ve tüm çalışan kesimin yanında olduk. AK Parti hükümetleri olarak, emekçilerimizin sorunlarını kendi meselemiz olarak gördük, sahiplendik. Aynı güçle sahiplenmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin bayramını da canı gönülden kutluyorum" dedi.

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından beraberindeki katılımcılarla dualarla butona basarak projenin temelini attı.