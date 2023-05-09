Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarının devam etmesi için çok önemli bir tercihte bulunacağız'

'O KÖTÜ ANILARIN ÇOĞUNU UNUTTURDUK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentte düzenlenen Memur-Sen temsilcileri ile istişare toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye gelişiyor büyüyor. Çok şey yaşadık. Tarihimizde çok acıklı anılar var. 2002 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok şeyler kazandırdık. Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarının devam etmesi için çok önemli bir tercihte bulunacağız" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği konumu tüm dünyanın ilgi ile takip ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Yaptıklarımız dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salıyor" dedi. Karaismailoğlu dosta güven düşmana korku saldıklarını söyleyerek, "Bazıları çıkıyorlar mitinglerde o PKK'lı teröristlerin yapmış oldukları işaret parmaklarını ayağa kaldırıyorlar. Hadi gelin onu Trabzon'da yapın bakalım nasıl cevap bulacaksınız. Biz ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için bu hafta sonu oy kullanacağız. Nasıl yüzyılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırdıysak bundan sonra da 20 yılda bir çağı kapacağız ve bir yüzyıllık daha iş yapacağız ve ülkemiz dünyanın lider ülkelerinden birisi olacak. Şimdi bu vizyonsuz rakibimizin bazı afişleri var. Sana söz diyorlar. Sizin sözünüzü 2019 yerel yönetim seçimleri öncesinde çok iyi biliyoruz. Namus sözü veriler, 'bir kişiyi işten atmayacağız' dediler. Tam 25 bin kişiyi işten attılar. Bunlar bu kadar insafsız, merhametsiz ve yalancı. İşte bunların sözü budur" dedi.

Aleyna KESKİN- Selçuk BAŞAR/TRABZON,