Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Trabzon'da Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantısı'na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da 'Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden bir tanesi olarak gördüklerini söyledi.

'MAHALLE MUHTARLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI'NA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da 'Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden bir tanesi olarak gördüklerini söyledi. Türkiye'nin her tarafına projelerle imza attıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın gıpta ile baktığı işleri yaptıklarını vurguladı. Birçok hayali gerçeğe dönüştüren kadro içerisinde olmanın, kendisi için gurur olduğunu belirten Karaismailoğlu, büyük hedeflerine işaret etti.

Türkiye'nin çok işler başardığını söyleyen Karaismailoğlu, "Muhtarlar, bütün STK'lar ve Trabzonlular, vatanına milletine aşık insanlar. Karşımızda oluşmuş olan ittifakı görüyorsunuz. Hükümeti yönetmeye talip olanların içerisindeki karışıklıkları, maalesef bunları kimin desteklediğini de sizler görüyorsunuz. O yüzden başta Trabzonlular olmak üzere bunlara sandıkta gerekli cevabı verilecektir" diye konuştu.