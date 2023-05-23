Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: '28 Mayıs'ta o kirli maskeleri de yırtıp atacak olan sizlersiniz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde Türkiye düşmanlarının Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kirli ittifaklar yaptığını söyledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Daha dün Selahattin Demirtaş teröristine özgürlük isteyenler, bugün başka maskeler takmaya çalışıyor ama bunu yemezler; iş işten geçti. 28 Mayıs'ta o kirli maskeleri de yırtıp atacak olan sizlersiniz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesini ziyaret etti. Buradaki halka seslenen Karaismailoğlu, dünyanın gözünün 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimlerinde olduğunu belirterek, "Türk cumhuriyetleri, mazlumlar, Müslüman bütün devletler, Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istiyor. Onun karşısında Türkiye düşmanları, Türkiye'den nefret edenlerin hepsi; kirli ve vizyonsuz ittifakı destekliyor. Mazlumlar kazanacak, Müslümanlar kazanacak, Türk cumhuriyetleri kazanacak. Vatanına hizmet etmek, milletine hizmet etmek nedir; görün. Öyle söz vermekle, duvarlara yazmakla, pankart asmakla olmaz. Eserlerinizle, sözlerinizle, icraatlarınızla yerine getirirsiniz" dedi.

Konuşmasının ardından esnafla da bir araya gelen Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti Akçaabat İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluştu.