Ulaştırma Bakanı İyidere-İkizdere Yolu ve Hurmalık Tünellerini Paylaştı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İyidere- İkizdere Yolu ile Hurmalık Tünellerine ait görüntüleri paylaştı.

Sosyal medya hesabından İyidere-İkizdere Yolu ile Hurmalık Tünellerine ait görüntüler paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yol ve tünel hakkında da bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu paylaşımında, uzunluğu 37, 9 kilometre olan yol ve tünel sayesinde zamandan 27 milyon Türk Lirası, akaryakıttan ise 16 milyon Türk Lirası tasarruf edileceğini bildirdi. Ayrıca Uraloğlu, karbon emisyonunda da bin 977 ton azalım sağlanacağını kaydetti. Öte yandan, Uraloğlu, paylaşımında "Kışlar artık sert geçse de, yollar daha konforlu ve güvenilir" mesajını verdi. - ANKARA