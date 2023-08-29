Ulaştırma Bakanı Afyonkarahisar'a geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı projesinde yapımı devam eden bölgelerde inceleme yapmak üzere Afyonkarahisar'a gelecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı projesinde yapımı devam eden bölgelerde inceleme yapmak üzere Afyonkarahisar'a gelecek.

Bakan Uraloğlu'nun 2 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde Afyonkarahisar'da olacağı ve ilk olarak Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi çerçevesinde yapımı süren Bayat Tüneli'nde inceleme yapacağı aktarıldı. Bakan Uraloğlu'nun ardından sırasıyla Köroğlu Tüneli ile Afyonkarahisar ve Sinanpaşa ilçelerindeki şantiyelerde inceleme yapacağı kaydedildi. Bakan Uraloğlu'nun ayrıca Uşak ve Manisa'ya da ziyaretler gerçekleştireceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR