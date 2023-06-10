Ulaştırma Bakanı Adana'da AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'da AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret ederek parti yöneticileriyle görüştü. Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda görev alacak kişilerin milletin oyuyla seçildiğini belirterek, Adana'nın gelişimi için üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'da AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Uraloğlu, MHP Adana İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Yusuf Kanlı ve parti yöneticileriyle görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na giden Uraloğlu, burada partililere hitap etti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda görev alacak kişilerin milletin oyuyla seçildiğini belirterek, "14 Mayıs'ta yedi düvele karşı mücadele verdik. Biz, Anadolu'nun insanlarıyla, bu davaya gönül vermiş olan Cumhur İttifakı'mızdaki partilerimizle beraberdik. Onun haricinde bütün dünya karşı taraftaydı. Çok şükür sizler ve milletimiz, parlamentodaki çoğunluğu bize verdi." diye konuştu.

Adana'nın gelişimi için üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getiren Uraloğlu, "Özellikle dağ bölgelerindeki bazı kesimlerde GSM operatörleriyle ilgili sıkıntılar var. Onlar için başlatmış olduğumuz bir uygulama var. Uygulamayla beraber onları da yakın takibimize almış olduk." dedi.

Bakan Uraloğlu, kentteki projelerin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Ben yok biz varız" anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Adana'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde gösterilen başarının yerel seçime yansıması gerektiğine işaret eden Uraloğlu, "Burada, Cumhur İttifakı'nın il teşkilatları arasında güzel bir birliktelik var. İnşallah bu birliktelik, yerel yönetimde de sandığa yansıyacak ve Adana'yı turuncu renge dönüştürmüş olacağız." ifadesini kulandı.